C-LM no descarta tener que destinar más fondos a ayudas contra la pobreza energética si la guerra encarece la energía

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha renovado con el presidente de Cruz Roja, Jesús Estaban, el convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Pobreza Energética en la región, que cuenta con una dotación económica de 500.000 euros a fin de garantizar el suministro eléctrico a las familias en situación de pobreza severa.

Tras la rúbrica, la consejera ha aseverado que en caso de que el panorama internacional volviese a elevar el precio de la energía, el Ejecutivo regional tiraría de la partida de las Ayudas de Emergencia, dotada con 10 millones de euros, para complementar las necesidades que puedan surgir.

Y es que, tal y como han indicado la consejera y el responsable de Cruz Roja, en años anteriores se han ejecutado el 100% de los 500.000 euros y se han atendiendo todas las demandas que, a través de los servicios sociales de Atención Primaria y de las delegaciones de Bienestar Social, han llegado a la Consejería.

De hecho, el pasado año se concedieron un total de 2.222 ayudas, de ellas 760 en Albacete; 225 en Ciudad Real; 356 en Cuenca; 257 en Guadalajara y 624 en Toledo. Desde que se crearon, hace más de 10 años, han llegado a 147.000 personas, 70.000 de ellos menores.

La titular regional de Bienestar Social ha destacado que, gracias a la mediación de Cruz Roja, la respuesta es muy ágil, de tal modo que la gestión de los trámites de estas ayudas "se resuelve en un tiempo récord de unos cinco días".

Mientras, el presidente regional de Cruz Roja ha incidido en la importancia de esta prestación que, además de "elevar la calidad de vida" de los beneficiarios, garantiza "el confort, el bienestar, la salud e, incluso la vida de las personas y de las familias que lo reciben, pues estábamos desgraciadamente acostumbrados a oír, de vez en cuando, malas noticias ocurridas por el uso indebido de braseros ...".

Por último, la consejera ha indicado que la recuperación de la crisis del 2008, la bajada del paro o la puesta en marcha de otras ayudas que han ido reduciendo la tasa de pobreza severa en la región han contribuido a que e Ejecutivo regional reduzca de un millón a 500.000 euros la partida para financiar estas ayudas.

No obstante, ha terminando indicado que, viendo la "inestabilidad del panorama internacional", quizá estas ayudas "sean más necesarias que nunca este año".

"Esperamos que sea suficiente como para poder acompañar a nuestra ciudadanía", ha concluido.