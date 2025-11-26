C-LM no se plantea restricciones por la gripe como otras CCAA y afirma que el sistema está preparado ante repuntes

Vacunas, gripe, centro de salud, epidemia, virus - EUROPA PRESS

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha no se plantea establecer restricciones frente a la gripe como han hecho otras comunidades autónomas y afirma que el sistema castellanomanchego está preparado ante posibles repuntes de esta enfermedad.

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien se ha referido a los datos de la campaña de vacunación en la región, que está "siendo excepcionalmente buena".

Se sitúa así ocho puntos por encima del pasado año, en una campaña que se está produciendo tanto en personas mayores como en población infantil. "Que esto ocurra nos garantiza que la incidencia de la gripe no será descontrolada en Castilla-La Mancha y estamos preparados para acoger los repuntes que seguramente se vayan a producir".