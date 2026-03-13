C-LM obtiene la nota más alta del Observatorio Estatal de la Dependencia con un 8,25 en su escala frente al 4,8 nacional

Archivo - Castilla-La Mancha atendió en el último ejercicio a 4.390 nuevos dependientes, un 5,63 % más que en el ejercicio precedente. - JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha encabeza el ranking en políticas de dependencia del país, con una nota del 8,25 según el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

El informe, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y consultado por Europa Press, refleja que la región ocupa el puesto número 1 en la aplicación de la escala del observatorio de la dependencia, manteniendo la misma puntuación que en el ejercicio anterior.

Según recoge el dictamen, Castilla-La Mancha atendió en el último ejercicio a 4.390 nuevos dependientes, un 5,63% más que en el ejercicio precedente, quedando por debajo de la media de recuperación alcanzada por el resto de comunidades autónomas que se sitúa en un crecimiento del 10,45%.

Asimismo, valora la reducción de la tasa de limbo en -369 personas (-15,16%) que ha pasado de un 5,54% a un 5,81%. También en el ámbito positivo, subraya la generación de 1.303 nuevos empleos, siendo ya 20.500 puestos; máximo histórico de empleo en la Comunidad de Castilla La Mancha.

Frente a esto, apunta que Castilla-La Mancha ha decrecido en -1'32 millones de euros del Ministerio, procedentes del Fondo de Cumplimiento de Objetivos aprobado por el Consejo Interterritorial.

Además, apunta que en 2025, en Castilla-La Mancha murieron 1.150 personas en lista de espera, 656 sin resolución de grado y 494 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha asegurado que "debemos felicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha por haber conseguido la mayor puntuación en la escala de la dependencia.

"Además, en solitario por primera vez, con una puntuación de 8,3 sobre 10. Este notable en dependencia probablemente se debe al esfuerzo institucional, a la gestión de todos los profesionales de la Consejería y de las entidades locales que hacen posible que las prestaciones y servicio lleguen a las personas en situación de dependencia cumpliendo la ley", ha añadido.

TORIJANO REIVINDICA LA PUESTA DEL FOCO EN LA ATENCIÓN CIUDADANA

Tras conocer los resultados, la consejera de Bienestas Social, Bárbara García Torijano ha asegurado que "hoy se presenta el informe anual de los directores y gerentes del Observatorio de la Dependencia, en el que cada año Castilla-La Mancha, en estos 10 últimos años, ha visto una progresión muy significativa".

"Hemos estado en los puestos del pódium, pero este año, concretamente, nos han informado que somos la comunidad autónoma que marcamos el liderazgo en materia de dependencia en toda España", ha continuado Torijano.

"Somos el número uno, muy por encima de otras comunidades autónomas en gestión de dependencia y eso es gracias y fruto de un trabajo realizado a lo largo de los 10 años del gobierno del presidente Page", ha añadido la titular regional de Bienestar Social.

Torijano ha subrayado que el éxito de la región en materia de dependencia "es el resultado del trabajo por parte de todos los profesionales que están dentro del sistema de la dependencia, en un año en el que celebramos el 20º aniversario, por lo que debemos de sentirnos orgullosos y con una apuesta, como digo, fundamental por parte del Gobierno regional, donde teníamos claro dónde teníamos que poner el foco y dónde teníamos que trabajar para conseguir dar la mejor atención, la más digna a nuestros ciudadanos".

Por otra parte, ha reiterado que en materia de dependencia se actúa en Castilla-La Mancha "con una inversión de un 71% por parte de la comunidad autónoma; y aquí sí que seguimos reivindicando al Gobierno de España que aporte ese 50% corresponsable, porque queremos que estos datos, esta atención que se les da a nuestros ciudadanos, se mantenga en el tiempo y se puede incluso hasta mejorar".

García Torijano ha reclamado que las administraciones se compromentan con la Ley de Dependiencia, "una ley que se aprobó hace 20 años y que a día de hoy en Castilla-La Mancha la tenemos muy presente en nuestras políticas y queremos que así siga estando".

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el informe destaca que una persona muere cada 16 minutos en las listas de espera de la dependencia.

Según el informe entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 fallecieron 32.704 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.994 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 14.710 esperando a ser atendidas aun teniendo reconocida su situación de dependencia.

Además, señala que hay 258.167 personas en las listas de espera de la dependencia y que el tiempo medio de resolución desde la solicitud hasta la resolución del expediente en España fue de 341 días, siete más que el año anterior.

Según los datos del informe, al finalizar 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia y han aumentado en 158.618 las personas atendidas.

Asimismo, indica que más de 4 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos 19 años de funcionamiento del sistema, mientras que 900.000 personas han fallecido en las listas de espera.

Por tipo de atención, el estudio revela que en España hay 66.246 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la teleasistencia, 273 más que en 2024; y que un 44,6% (735.889 personas) son atendidas con la prestación de cuidadores familiares, con un importe medio mensual de 264,55 euros.

El documento también señala que se mantienen las desigualdades entre territorios. Castilla-La Mancha y Castilla y León alcanzan la mayor puntuación en la Escala del Observatorio (8,25 y 7,5 respectivamente), mientras que Extremadura (2,25) y Ceuta y Melilla (2,5) obtienen la menor puntuación.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado que "en 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021/2023)" algo que se ha visto reflejado, según añade, "en la limitación de sus prestaciones y servicios".

Además, añade que, "a pesar de que no se aumentó el presupuesto estatal para el nivel acordado de la dependencia, en 2025 se produjo un incremento del gasto de 159 millones de euros, por la obligación del Ministerio de soportar el nivel mínimo de financiación al haberse incrementado el número de personas atendidas", a los que se añaden "los 121 millones de euros por la que se distribuye entre las comunidades autónomas el suplemento de crédito para la financiación del nivel acordado de dependencia establecido en el Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre (Ley ELA)".

También indica que "se tuvieron que suplementar 96 millones de euros para cuotas de Seguridad Social de cuidadoras no profesionales"

De esta forma, apunta que en 2025 se alcanzó "un máximo" de inversión en el sistema, con 13.506,6 millones de euros, que representa el 0,8% del PIB, la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.

A su vez, recuerda que recientemente se ha aprobado el proyecto de reforma de la de dependencia "sin incremento presupuestario y cuando todavía no se han cumplido los contenidos de la actual norma".

Aunque destaca que hay "aspectos positivos" en el proyecto, advierte de que "sería necesario aumentar en 1.000 millones de euros" la partida destinada a dependencia en los próximos PGE "para que estas 'buenas intenciones' sean realidad, exigiendo a las comunidades autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera e incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades".