C-LM ha pagado esta semana 3,8 millones a casi 300 viticultores por la restructuración de casi mil hectáreas

CIUDAD REAL, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha anunciado este domingo que estos días se han pagado 3,8 millones de euros a 290 viticultores que están restructurando cerca de 1.000 hectáreas.

Con este pago, ya son 12,3 millones los que se han transferido al sector vitícola en esta campaña para el incremento de la competitividad de sus explotaciones y un viñedo más resiliente y competitivo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Junto a este pago, la Consejería también ha enviado recientemente las resoluciones de la convocatoria del Programa de Promoción del Vino en Terceros Países, con el fin de mejorar la competitividad de nuestros vinos de calidad, lo que incluye la apertura y diversificación de los mercados vitivinícolas.

Gracias a estas ayudas un total de 38 proyectos se van a poner en marcha con una inversión de 4,7 millones de euros para lo que van a recibir una ayuda de más de 2,3 millones. "Con esto, se potencia la comercialización de vino en terceros países, en los mercados que ya estaban y se consolidarían, y también en la apertura de nuevos mercados aprovechando los nuevos acuerdos comerciales que se están firmando", ha indicado al respecto.

El consejero ha informado de ambas cuestiones en Herencia, "un municipio muy ligado al vino", que ha visitado para asistir al 42ª Concurso de Gachas Manchegas que se celebra en el marco del Carnaval de Herencia, uno de los más importantes de los que se celebran en Castilla-La Mancha y que este año lo hace por primera vez bajo la declaración de Bien de Interés Cultural.

Allí ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Sergio García-Navas, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la provincia de Ciudad Real, Amparo Bremard.

En relación con el concurso de gachas manchegas, Julián Martínez Lizán ha explicado que el Gobierno regional trabajó desde su llegada en 2015 para conseguir la regularización de la harina de almortas, logrando que se autorizara su uso para consumo humano y que en los lineales de los supermercados no fuera considerada como alimentación animal.

Julián Martínez Lizán también ha puesto en valor "esta comida humilde y sencilla, pero que es una parte fundamental de la diversidad de productos que tenemos en nuestro territorio y que juegan un papel importante en la gastronomía como herramienta de desarrollo del turismo rural".

Por último, ha recordado que para que este concurso sea posible es "imprescindible el trabajo de nuestros agricultores, primer eslabón de la cadena alimentaria", quienes dan pie a que existan la industria agroalimentaria, los alimentos y la rica gastronomía de la región.