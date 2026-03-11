C-LM pedirá en sus alegaciones al IV Ciclo de Planificación Hidrológica infraestructuras "fundamentales" para la región

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará al Estado, en las alegaciones que presentará al Cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica que tenga en cuenta las actuaciones e infraestructuras "fundamentales" que se necesitan en la Comunidad Autónoma.

Ámbito en el que el Gobierno regional quiere trabajar con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para poner en común esas necesidades, tal y como ha señalado en declaraciones a los medios la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, momentos antes de la inauguración de la jornada 'Agua y sostenibilidad en Castilla-La Mancha' organizada por los ingenieros castellanomanchegos.

La consejera ha apuntado que el Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta "firmemente" por que todos los ciudadanos de la región cuenten con agua "en cantidad y calidad", no solo para el abastecimiento, sino pensando también en las necesidades de su desarrollo socioeconómico.

Ha destacado así "el momento crucial" que supone la modificación del Esquema Provisional de Temas Importantes del Cuarto Ciclo de Planificación Hidrológica al que se pueden presentar alegaciones hasta el próximo mes de mayo. "Estamos en un momento crucial para ver qué es lo que tenemos que definir y cuáles deben de ser las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en el territorio de Castilla-La Mancha", ha dicho.

Así, ha esperado que con esas alegaciones la región cuente en los próximos siete años con infraestructuras y dotación de medios "necesarios" para todo ello, "sin olvidarnos de proteger nuestra naturaleza, proteger nuestros ríos, y que evidentemente los caudales ecológicos sean una realidad en todas las cuencas geográficas".

Gómez ha mostrado su apoyo a los municipios de Castilla-La Mancha para tener agua "en cantidad y calidad", precisamente con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, "una entidad de derecho público que da servicio ya a 750.000 personas en toda la región".

"Son diez sistemas de abastecimiento los que tenemos, aparte de también contar con más de 253 depuradoras en todo el ámbito regional, precisamente para apoyar a aquellos municipios que no tienen la capacidad económica suficiente para poderlo llevar a cabo", ha subrayado.

Esto ha llevado al Ejecutivo regional, ha dicho, a invertir de fondos propios desde 2015 más de 208 los millones de euros para ayudar a todas estas infraestructuras. "Además en el caso de este año 2026 contamos con un presupuesto que alcanza la cifra de más de 159 millones de euros de los que más de 90 millones son para infraestructuras de nuestra entidad de derecho público".

DIGITALIZACIÓN

No se ha querido olvidar la consejera de la digitalización, razón por la cual, ha dicho, la Junta ha captado presupuesto del PERTE de Digitalización que permite a la región contar con teledetección y, en un futuro, telemando de todos los sistemas que de infraestructuras hídricas.

A ello ha unido que podrá contar la región con la capacidad de dotarse de sistemas de gemelos digitales para poder adelantarnos a posibles averías "que puedan ocasionar graves daños a la población, teniendo en cuenta que se quedarían sin agua".

Ha mencionado también la consejera las ayudas en materia de infraestructuras con las que ha contado la Junta para prevenir las inundaciones, por lo que ha mencionado las "dos grandes infraestructuras" que se están realizando en los municipios toledanos de Cebolla y Cobisa, "que, desgraciadamente, tuvieron en el tiempo muchísimas avenidas de agua que ocasionaban graves daños, incluso a las personas".