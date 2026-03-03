C-LM pedirá en el Comité Europeo de las Regiones una moratoria de la directiva Marco del Agua recogida en la ley

La directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, el vicepresidente segundo de C-LM, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán - EUROPA PRESS

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide en Europa una moratoria de la directa Marco del Agua "que está incluida en la ley" y asegura que no permitirá la revisión o extinción de derechos en materia de agua para la región. Así lo ha trasladado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero; que ha confirmado que el presidente García-Page lo reclamará en su intervención ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones.

"Pedimos esta moratoria que permite la ley para que podamos continuar con el desarrollo de nuestras actividades y, al mismo tiempo, podamos proteger los espacios naturales", ha explicado, según ha informado la Junta en nota de prensa. Además, ha indicado que "compartiendo los objetivos que plantea la directiva y reconociendo en lo que nos ha beneficiado en materia de reconocimiento de derechos a Castilla-La Mancha, entendemos también que es el momento de revisarla y, sin duda, de establecer una moratoria".

Desde Bruselas, Caballero ha incidido en que "podrá haber orientaciones distintas, objetivos distintos, pero en ningún caso vamos a permitir desde el Gobierno de Castilla-La Mancha la revisión o extinción de derechos en materia de agua". Asimismo, ha expresado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se lo está trasladando con mucha claridad también al Gobierno de España "para que no haya ni ajustes ni revisiones de derechos de agua en el sector agrario".

José Manuel Caballero ha remarcado también que "si lo conseguimos, podemos decir que seguiremos con nuestra actividad buscando siempre la sostenibilidad". Ha asegurado que desde el Gobierno regional están convencidos de "tener el respaldo del resto de comunidades autónomas de España y también la comprensión de otras regiones de Europa que entienden que las leyes están para mejorar vida de la gente y no para hacer imposiciones que pueden tener efectos muy negativos como sería la aplicación radical de esta directiva Marco del Agua".

C-LM TRABAJA CON TODOS LOS ACTORES IMPLICADOS EN MATERIA DE AGUA

"Es verdad que podemos tener acuíferos que tienen más dificultades, pero tenemos que dar respuestas conjuntas y consensuadas con el sector", ha afirmado. Por este motivo, ha incidido en la actitud de escucha y colaboración el sector.

"Tenemos que escuchar a los agricultores, a las organizaciones conservacionistas y a los ayuntamientos, pero hay que buscar soluciones conjuntas que garanticen un desarrollo sostenible, que impulsen el potencial agrícola que tenemos y que tenga en cuenta la sostenibilidad", ha remarcado.

En el marco del Comité Europeo de las Regiones, Caballero ha avanzado que, como va a trasladar García-Page, "compartimos los objetivos y los criterios que regulan la resiliencia hídrica en Europa, que han beneficiado mucho a Castilla-La Mancha en infraestructuras y en derechos, pero también tenemos que saber que el agua es vida y el agua sirve para el desarrollo socioeconómico; por eso no vamos a permitir ningún tipo de recorte", ha concluido.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha recordado que el Gobierno de España "tiene encima de la mesa nuestras propuestas para garantizar la vida en un espacio importante como son las Tablas de Daimiel y el Alto Guadiana". Sobre este tema, ha señalado que "creemos en lograr un equilibrio entre conservar un espacio natural como son las Tablas de Daimiel, del que nos sentimos muy orgullosos, y al mismo tiempo, desarrollar una actividad agraria que sea sostenible y que aporte riqueza y bienestar", ha explicado.

Caballero ha señalado que "en tanto en cuanto no existan otras alternativas, que no existen en estos momentos; no cabe ninguna posibilidad de recortar o de prescindir de una actividad agraria que es rentable y que a nuestro juicio es sostenible". Ha recordado que "tenemos una apuesta clara en Castilla-La Mancha por conseguir un sistema que garantice el abastecimiento, que sea absolutamente sostenible y que tenga en cuenta toda la tecnología que existe en el mercado para ahorrar agua y para que esté en las mejores condiciones".

APUESTA POR LA REESTRUCTURACIÓN DEL VIÑEDO EN INTERGRUPO DEL VINO

Por lo que respecta a la reunión de mañana del Intergrupo del Vino, para el Gobierno de Castilla-La Mancha, las medidas contempladas en el Paquete del Vino deben contribuir al "blindaje absoluto de un sector estratégico para la región que supone una aportación fundamental para el desarrollo de la economía y el empleo en nuestros pueblos".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, lo ha manifestado en estos términos y ha añadido la necesidad de que la Unión Europea "asegure el presupuesto que necesita un sector que contribuye de manera tan decisiva a la economía de todas las regiones de Europa y que en Castilla-La Mancha se materializa en el 5 por ciento de nuestro PIB".

Desde Bruselas, Julián Martínez Lizán ha defendido que, en políticas vitivinícolas, el Ejecutivo autonómico mantiene que "no podemos estar de acuerdo con arranques indiscriminados de viñedo en nuestro territorio porque supondría un grave peligro para la descapitalización de las cooperativas y peligraría la continuidad de las mismas". Y, en cualquier caso, teniendo en cuenta las necesidades de agricultores y parcelas dentro del territorio "apostaríamos por un arranque muy quirúrgico, muy pequeño en dimensión que podría facilitar la salida digna de algunos agricultores".

Por otro lado "también creemos que es fundamental el refuerzo de las líneas de actuación en cuanto a la promoción del vino terceros países, además aprovechando la coyuntura de los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha puesto de manifiesto en estos últimos días y que pueden suponer un baluarte importante en la comercialización y la consecución de más valor añadido en esos países que han firmado los acuerdos con la UE".

Por lo que respecta a la reestructuración, el consejero ha asegurado que "juega un papel fundamental para intentar adaptar nuestros viñedos y sobre todo las elaboraciones posteriores del vino a la demanda de los consumidores". Por esta razón, Castilla-La Mancha considera muy importante el reforzamiento de esta línea de actuación para garantizar que todos aquellos viticultores que quieran realizar estos procesos de transformación tengan cobertura en sus peticiones.

"De esta manera tendremos el éxito que en Castilla-La Mancha estamos desarrollando respecto a otras comunidades autónomas, incluso otros países, en la venta de nuestros vinos, sobre todo porque se orientan esas restructuraciones al 70 por de lo pedido a viñedo de uva blanca", ha afirmado el consejero. Además, Castilla-La Mancha puesta por reforzar el presupuesto de la reestructuración por encima de otras actuaciones de la Intervención Sectorial Vitivinícola.

Por último, el consejero ha abogado por apalancar el papel que los subproductos tienen en la fase de destilaciones, "con ese refrendo de poder aumentar las aportaciones económicas destinadas a esta cuestión, al igual que el refuerzo de VINATÏ, de las actuaciones de mejora y consolidación y ampliación de nuestras cooperativas y bodegas porque es lo que garantiza que esa calidad en el vino embotellado es la que refrenda mayor rentabilidad a las explotaciones de los viticultores".