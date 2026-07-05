C-LM podría reducir un 70% sus listas de espera en dependencia con la nueva financiación estatal, según el Gobierno

Archivo - Foto recurso de persona dependiente. - UGT-A - Archivo

TOLEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las listas de espera en dependencia en Castilla-La Mancha podrían reducirse hasta un 70 por ciento con la nueva financiación del Estado. El Ministerio de Derechos Sociales estima que, a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Castilla-La Mancha caerá en 2.000 personas al tiempo que se incrementa en 18.800 el número de personas que entran en el sistema.

La ampliación que aprobó la semana pasada el Gobierno de España de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final de 2027, Castilla-La Mancha podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 67,76%, según estimaciones realizadas por Derechos Sociales, el ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, informa el Ministerio en nota de prensa.

Este 67,76% se traduce en que, en solo un año y medio, Castilla-La Mancha podría conseguir que 2.000 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia.

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027, Castilla-La Mancha dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 18.800 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 23,27% respecto a 2025, y una cifra total de 99.600 personas atendidas dentro del sistema.

Estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la comunidades para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia.

Asimismo, Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027 ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural: las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.