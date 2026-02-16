C-LM pondrá en marcha una exposición sobre el 50 aniversario de la Transición que rotará por la región en 2026 y 2027

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en una foto de archivo. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado la creación de una exposición con motivo del 50 aniversario de la Transición, que será rotatoria por todas las provincias de la región durante los años 2026 y 2027.

Así lo ha anunciado este lunes García-Page, que ha asegurando que este es un planteamiento "intelectual, cultural y social de máximo nivel" que busca que la ciudadanía entienda que la Transición "no solo fue un momento del pasado sino que es una forma de entender la convivencia, de pactar, de entenderse y de hacer las cosas".

El presidente autonómico ha reflexionado que en una España actual "con problemas" pero que "funciona" hay una "distancia sideral" en el mundo de la política con el país de entonces.

"En aquel momento se pusieron de acuerdo todos los extremos y hoy es impensable, hoy solo se fabrican extremos, solo se fabrica y se gestiona el odio, de manera que le debemos mucho a estas generaciones de esfuerzo de la guerra y de la posguerra", ha aseverado.