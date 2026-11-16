C-LM pone a disposición de la ciudadanía 16 puntos de vacunación sin cita frente a la gripe este martes

Vacunación. - JCCM

TOLEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este martes, 17 de noviembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá a disposición de la ciudadanía 16 puntos de vacunación sin cita frente a la gripe, con un horario especial y de forma puntual, para potenciar la vacunación en distintas partes de la geografía regional.

Así, los centros estarán abiertos de 9.00 horas a 20.00 horas para la población en general, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

La directora general de Cuidados y Calidad del Sescam, Montserrat Hernández, ha explicado que esta es "una iniciativa que ya hemos desarrollado en años anteriores y que busca facilitar el acceso a la vacunación a todas aquellas personas que todavía no han podido vacunarse".

La vacunación es una de las medidas de prevención más eficaces de las que disponemos para proteger la salud si nos vacunamos frente a la gripe. Con el acto de la vacunación, "reducimos el riesgo de enfermedad, de complicaciones, de ingresos hospitalarios graves y, sobre todo, contribuye a proteger a las personas más vulnerables de nuestro entorno", ha afirmado la directora general.

Hernández ha señalado que "por ello, queremos animar especialmente a las personas incluidas en los grupos de riesgo, a las personas mayores, a quienes conviven o trabajan con población vulnerable, que aprovechan esta oportunidad para vacunarse, pero también podrá acudir el resto de la población.

PUNTOS DISPONIBLES

Los puntos disponibles donde se realizará esta vacunación son, en la provincia de Albacete, en el área de salud de Albacete, en el Centro de Especialidades de la c/San Juan. En el área de salud de Almansa, en el Centro de Salud Almansa I y en el Centro de Salud de Caudete. En el área de salud de Hellín, en el Centro de Salud Hellín II. En el área de salud de Villarrobledo, en el Centro de Salud de Villarrobledo.

En la provincia de Ciudad Real, en el área de salud de Alcázar de San Juan, en el Centro de Salud Alcázar II. En el área de Salud de Ciudad Real en el Centro de Salud Ciudad Real III. En el área de salud de Manzanares, en el Centro de Salud Manzanares I y en el Centro de Salud de La Solana.

En el área de salud de Puertollano, en el Centro de Salud Barataria/PAC Puertollano. En el área de salud de Tomelloso, en el Centro de Salud Tomelloso I. En el área de salud de Valdepeñas, en la sala de extracciones del Hospital.

En la provincia de Cuenca, en el Centro de Salud Cuenca 4; en la provincia de Guadalajara, en el área de salud de Guadalajara, en el Centro de Salud Manantiales, y en la provincia de Toledo, en el área de salud de Toledo en el Centro de Salud de Buenavista y en el área de salud de Talavera de la Reina, en el Centro de Salud Río Tajo.