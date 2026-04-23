C-LM pone en marcha su Plan Estratégico de Ganadería Extensiva que contará con cinco ejes y desarrollará 40 medidas - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este jueves su plan Estratégico de Ganadería Extensiva que contará con cinco ejes y se desarrollará mediante 40 medidas que abordarán la sostenibilidad, la sanidad animal, conceptos de comercialización, formación, innovación o investigación.

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, junto a representantes de organizaciones agrarias como la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto; el secretario de la Asociación Nacional de Ganaderos de Raza Manchega (Agrama), Roberto Gallego; y Beatriz Oliver de la Fundación Global Nature.

Lizán ha destacado que la ganadería extensiva en Castilla-La Mancha ha supuesto "histórica y tradicionalmente" un factor "importantísimo" en el desarrollo socioeconómico de los municipios rurales en la región y ha añadido que supone el 4 por ciento de todo el valor que la ganadería aporta al tejido económico de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ha indicado que el Plan nace con la intención de intentar buscar el afianzamiento, el mantenimiento y el crecimiento de una ganadería que en los últimos años ha tenido "una fuerte caída" en sus rebaños al no ser "tan productivos" como la ganadería extensiva.

"UNA PARTE FUNDAMENTAL" PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

No obstante, el consejero de Agricultura ha defendido que éstos suponen "una parte fundamental" para el desarrollo socioeconómico de los municipios donde se asientan, generando riqueza y empleo y, por lo tanto, "afianzando a la población en esos pueblos para seguir manteniéndolos vivos".

Martínez Lizán ha indicado que este plan es compatible con la ganadería intensiva y ha añadido que no tienen por qué haber dicotomías. "Son importantísimas todas ellas pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto nos vemos abocados a intentar apoyarles".

En este punto, ha agradecido a la Dirección General de Ordenación Agropecuaria por el trabajo desarrollado en este Plan y ha mencionado también a las organizaciones profesionales agrarias por las aportaciones realizadas. Así, ha añadido que este documento ha recibido en el periodo de exposición pública más de 60 propuestas que se han reflejado en su redacción final.

Un Plan que, según el consejero, "está vivo" y tendrá que ir modificándose en virtud de la realidad que se vaya desarrollando con su futuro; y que tiene que estar "amparado con ese refuerzo" que en estos momentos está recibiendo el sector ganadero en su conjunto y que asciende a 184 millones de euros por parte de la Administración regional, con fondos europeos, de la Administración General del Estado y fondos propios.

"Queremos reforzarlo en la medida de que en esa revisión para la aplicación del próximo programa de la PAC, que estamos en negociaciones, se puedan implementar nuevas medidas que contribuyan a seguir revitalizando la ganadería en nuestro territorio", ha concluido.

"POR ALGO SE EMPIEZA"

De su lado, la presidenta de Asaja Toledo ha apuntado que la organización ya presentó hace tres años a la Consejería un plan de ganadería que incluía no solamente la extensiva, sino también la intensiva y semi intensiva. "Un plan bastante más ambicioso que lo que vamos a ver hoy", ha dicho, pese a lo cual ha valorado este Plan Estratégico de Ganadería Extensiva "porque por algo se empieza".

Corroto ha señalado que la ganadería extensiva "está en peligro de extinción" y "no es rentable", lo que conlleva falta de relevo generacional y falta de mano de obra. "Nosotros esperamos que este plan vaya dotado de un presupuesto fuerte", ha dicho, ante problemas como las enfermedades, el hecho de que la PAC no esté orientada para este tipo de ganaderías o los costes de producción "más que disparados".

El secretario general de Agrama se ha mostrado "muy a favor" del reconocimiento y la puesta en valor "que se le puede dar" a la ganadería en extensivo. "Entendemos que esto sobre todo redunda en una protección y en una ayuda a las razas autóctonas", ha añadido.

Sobre todo, ha señalado, a aquellas razas que tienen un aprovechamiento de los recursos naturales y que contribuyen a mantener una biodiversidad y a hacer una protección "de todo lo que va asociado al desarrollo rural".

Finalmente, desde la Fundación Global Nature han puesto en valor el servicio y el trabajo que prestan los pastores, mostrándose a favor de un pastoreo regulado como una herramienta de conservación de los espacios naturales. "La ganadería extensiva contribuye a la mejora del suelo, al incremento de la biodiversidad, a conservar el paisaje e, incluso, a la recuperación de especies que ya se han perdido por la falta de este manejo".