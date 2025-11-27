C-LM pone en valor el trabajo de los investigadores de Memoria Democrática

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asistido a la entrega de reconocimientos 'Somos Km. 0 ' de Eldiario.Es. - JCCM

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce el trabajo de los investigadores que están recuperando la memoria democrática de la región. Así lo ha remarcado el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero en la entrega de reconocimientos 'Somos Km.0' que ha organizado el equipo de Eldiario.es de Castilla-La Mancha en la tarde de hoy en el Círculo del Arte de Toledo.

En este acto, José Manuel Caballero ha entregado el Reconocimiento Somos Km.0 a la investigación científica, a la divulgación y a la transferencia de conocimiento a los investigadores e investigadoras que están contribuyendo a la recuperación vestigios de la memoria más reciente en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Francisco Alía Miranda, historiador y catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha; Verónica Sierra Blas, investigadora y profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá (UAH); y Julián López García, investigador y catedrático de Antropología Social y Cultural de la UNED han sido quienes han recogido este reconocimiento.

El vicepresidente segundo ha recordado que la memoria democrática requiere investigación y divulgación para avanzar en transferencia de conocimiento, sobre todo a las nuevas generaciones. Por este motivo, ha puesto el acento en el convencimiento del Gobierno regional de abordar las políticas de memoria democrática desde el rigor, de la mano de las tres universidades con presencia en Castilla-La Mancha; y desde el consenso social, con un afán de defensa de los derechos humanos y una voluntad de no repetición.

José Manuel Caballero ha querido reconocer en este acto la trayectoria que Eldiario.es que tenido con su cabecera en la región. En este sentido, ha remarcado que han sido once años de información cercana a la realidad de Castilla-La Mancha y con enorme compromiso social. Por este motivo, ha querido dar la enhorabuena a todo su equipo por la labor que realizan y a quienes han sido parte de esta historia a lo largo de más de una década.

Durante el acto se han entregado un total de seis reconocimientos a personas o entidades de la región. Además del reconocimiento a los investigadores de la memoria democrática de la región, se ha entregado el Reconocimiento Somos Km.0 al Emprendimiento Sostenible a la empresa Capitán Denim con sede en Madrigueras (Albacete) y el que reconoce el impulso de la economía rural ha recaído en Jésica Alfaro y Soledad López, propietarias de la Bodeguilla de Motilla, con sede Motilla del Palancar (Cuenca).

El Reconocimiento Somos Km.0 a la labor por la inclusión social ha sido para la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha por el programa 'Castilla-La Mancha sin techos'. Finalmente, se ha otorgado también un Reconocimiento póstumo Somos Km.0 al activismo cultural, la defensa del patrimonio y la lucha por los derechos de las personas, a Francisco García Martín, natural de Villacañas y que fue historiador y articulista en elDiario.es Castilla-La Mancha hasta su fallecimiento.