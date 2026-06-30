C-LM presenta 100 alegaciones a la nueva planificación hídrica y prioriza 37 inversiones en infraestructuras

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado cien alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes del cuarto ciclo de planificación (2020-2033) que afectan a las siete cuencas que atraviesan el territorio de la Comunidad Autónoma --aunque con especial consideración a las del Guadiana, Tajo, Júcar y Segura por tener mayor superficie--, con las que persigue "el principio de unidad y prioridad de la cuenta".

Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha detallado las 37 primeras inversiones en infraestructuras hidráulicas que considera prioritarias la región como punto de partida en la defensa de los intereses hídricos de la región.

Las cien alegaciones realizadas a través del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha y de distintas mesas de trabajo con colectivos que tienen como necesidad el agua, están publicadas en la página web del Gobierno regional. Del total, 30 se han presentado en el Guadiana, 22 en el Tajo, 18 en el Júcar y otras tantas en el Segura.

Gómez ha defendido el objetivo castellanomanchego para poder "conciliar todas las demandas que existen en esa cuenca y poder garantizar los recursos que resulten necesarios con aquellas infraestructuras que también se tengan que tener en cuenta para poder ofrecer esas necesidades de la demanda" y que "sólo en aquellos casos de que en cualquier cuenca existiesen excedentes, que estos pudiesen ser utilizados".

Además, el Gobierno castellanomanchego ve "fundamental" que se haga un "balance hídrico" que permita tener la capacidad de conocer la totalidad de los recursos disponibles, tanto convencionales como alternativos, algo que, ha precisado, "no es lo mismo que una auditoría hídrica, como pone de manifiesto" el presidente regional del PP, Paco Núñez, cuando habla de agua o como piden desde el Levante.

"Estamos hablando de balances, es decir, usos y demandas y disponibilidad del recurso. Y eso es muy importante, porque es lo que determinará precisamente la planificación", ha aclarado la titular de Desarrollo Sostenible, que ha asegurado que el Gobierno regional pide que exista una red piezométrica "que permita conocer de primera mano todos y cada uno de los valores de precisamente esos recursos que estén disponibles para poder equipararlos y balancearlos con la demanda".

Castilla-La Mancha también considera "muy importante a tener en cuenta" que se garanticen la asignaciones previstas en los actuales planes --el tercero, actualmente en vigor--, y que se fomenten los regadíos sociales en todas y cada una de las cuencas, "defendiendo los derechos de uso del agua ya adquiridos y equilibrando los objetivos medioambientales con el necesario desarrollo socioeconómico".

De lo contrario, ha destacado, "estaremos provocando una situación desmedida" y que esté "originando un problema real en nuestro territorio y, sobre todo, en territorio donde saben ustedes que, por ejemplo la agricultura y la ganadería tienen una gran repercusión y necesidad del recurso agua y, además, estamos hablando de zonas despobladas que se podrían ver muchísimo más afectadas si no contasen con sus recursos".

El Ejecutivo autonómico ha planteado un mayor apoyo a los pequeños municipios para afrontar las exigencias en materia de abastecimiento y depuración e inversiones comunes para todas las cuencas destinadas a la restauración hidrológico-forestal, la mejora del abastecimiento de agua potable en pequeños municipios y el impulso de nuevas infraestructuras de depuración.

ACTUACIONES POR CUENCAS

Entre las principales infraestructuras planteadas destacan la ampliación del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, nuevas conexiones para garantizar el suministro de agua en numerosos municipios, actuaciones de sustitución de bombeos y recarga de acuíferos, la mejora de diferentes sistemas mancomunados de abastecimiento, inversiones para el uso de aguas regeneradas y actuaciones de restauración hidrológica.

En el caso del Guadiana, la consejera ha explicado que las alegaciones pretenden avanzar hacia un modelo más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, "flexibilizando los objetivos ambientales en determinadas masas para adecuarlo a las condiciones reales"; a lo que ha añadido la importancia para el Gobierno regional del regadío como elemento de desarrollo rural y la necesidad de mejorar el conocimiento de las masas con una red piezométrica.

Respecto a las infraestructuras, Gómez ha destacado la ampliación y mejora del sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega con nuevos ramales y conexiones estratégicas entre Puerto Lápice y Daimiel, Alcázar de San Juan y el embalse del Puerto de Vallehermoso, incluso el ramal a Tomelloso y Argamasilla de Alba o la conexión de Ossa de Montiel, Munera y El Bonillo, ha informado la Junta en nota de prensa.

También la creación de un nuevo sistema de abastecimiento para los municipios intermedios del Acueducto Tajo-Segura; el desarrollo de actuaciones para la recarga artificial de acuíferos; la implantación de sistemas de ósmosis inversa para mejorar la calidad del agua; y nuevas inversiones destinadas a la renaturalización de las masas de agua superficiales del Alto Guadiana.

INCORPORAR LOS CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL TAJO

Para la Demarcación del Tajo, ha insistido en la necesidad de revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, garantizar el cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos y priorizar las necesidades de la cuenca cedente; y establecer bolsas públicas de agua y atender los problemas de calidad de agua que generan los grandes focos de contaminación de Madrid.

Entre las infraestructuras, la interconexión de los ríos Sorbe y Bornova para garantizar el abastecimiento del corredor del Henares, e incorporar a determinados pequeños municipios con problemas de abastecimiento a la Mancomunidad del Bornova.

Igualmente, se ha referido a otras infraestructuras estratégicas como el desdoblamiento de la conducción desde el embalse de Picadas y desde el embalse de Almoguera, la mejora del sistema de abastecimiento en alta de la Mancomunidad del Río Pusa, de la Mancomunidad del Río Algodor, de la Mancomunidad Cabeza de Torcón y de la Mancomunidad de Riofrio; o una inversión específica para la restauración del río Berbedillo.

En la demarcación del Júcar, las alegaciones se centran el reforzar el control sobre los recursos hídricos y garantizar un reparto equilibrado dentro de la cuenca.

Sobre las inversiones, la consejera ha mencionado la necesidad de la ejecución de la actuación de interés general denominada 'Abastecimiento a la Manchuela con aguas superficiales', que serviría para abastecer a 69 municipios del sur de cuenca y norte de Albacete.

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA DE RECURSOS

En el Segura, el Gobierno regional propone inversiones para la sustitución de recursos subterráneos por superficiales para el abastecimiento de los municipios del sureste de Albacete, "disminuyendo la presión sobre los acuíferos y mejorando la calidad de recurso suministrado".

También plantea inversiones para la constitución de sistemas de abastecimiento mancomunados o para la construcción de terciarios en estaciones depuradoras para posibilitar el uso de aguas regeneradas como fuente alternativa de recursos y mejorar el estado químico de las aguas receptoras.

Gómez ha apuntado a la necesidad de compensar a las zonas de interior liberando recursos actualmente reservados para el litoral, las fuertes inversiones que se estarían realizando en plantas desalinizadoras y en subvencionar el agua desalada.

Por último, en el Guadalquivir las propuestas van ligadas al abastecimiento, depuración y desarrollo de regadíos ya planificados, con actuaciones estratégicas como el azud de Montizón y el azud en el río Guadalén para el desarrollo de los regadíos de Campo de Montiel.