C-LM presentará antes de finalizar el año un nuevo Plan Regional de Investigación Científica con horizonte 2028

La directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano, ha realizado el anuncio en la charla 'Castilla-La Mancha: tierra de I+D+I'. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, Charo Serrano, ha participado en la charla 'Castilla-La Mancha: tierra de I+D+I', que tuvo lugar en el Ateneo de Almagro (Ciudad Real). En su intervención ha resaltado el compromiso del Gobierno regional con la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en Castilla-La Mancha.

Igualmente, ha hablado del Plan Regional de Investigación Científica, desarrollo tecnológico e Innovación de CLM 2021-2024, y, tras ponerlo en valor, ha aprovechado el marco para avanzar que se presentará una nueva versión de dicho Plan antes de finalizar el año, con un horizonte hasta 2028, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, Charo Serrano ha puesto de manifiesto algunos datos de relieve como el aumento de la inversión realizada en I+D+I en Castilla-La Mancha, el cual ha propiciado duplicar el presupuesto de la Junta dedicado a estas actividades en los últimos 10 años, superando los 52 millones de euros en 2025.

La directora ha terminado su intervención invitando a todos los asistentes en el acto a la Feria de transferencia de conocimiento de Castilla la Mancha, 'TransformaCLM 2025', que se celebrará el próximo 5 de noviembre en la ciudad de Cuenca y donde se darán cita algunas de las más importantes empresas e instituciones públicas y privadas innovadoras de la comunidad autónoma.

En el acto también estuvieron el presidente de la Asociación Cultural Ateneo de Almagro, Roberto Mendes Barbudo; Maru Ginés, responsable de la sección 'Almagro Crea, Investiga y Comparte', y Francisco Ureña, alcalde de Almagro.