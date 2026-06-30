C-LM prevé 786.000 desplazamientos desde el viernes durante el primer dispositivo de la Operación Verano 2026

Archivo - Atasco en la autopìsta Y. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/TOLEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15.00 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones, de los que 786.000 tendrán lugar por carreteras de Castilla-La Mancha.

En concreto, según datos de la Delegación del Gobierno en la región, del 3 al 5 de julio, serán 142.900 desplazamientos los que se registren por la provincia de Albacete, 151.000 por la de Ciudad Real, 147.600 por la de Cuenca, 143.600 por la de Guadalajara y 200.900 por la provincia de Toledo.

En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), y en Ocaña; y en la autovía A-5, en Cazalegas y Maqueda, por retenciones.

En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la CM-4050, CM-40, CM-4160, CM-410, CM-4167, CM-4019, CM-5002, CM-3001, CM-3005, CM-4000, CM-4013, TO-2899, TO-2875, TO-2788, TO-1291, TO-1198, TO-1190, TO-1095, TO-1283, N-502, N-400 en Toledo y la A-4, entre Ocaña y Tembleque.

En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31, en la variante de Albacete (kilómetro 79,500) y en la confluencia de carreteras A-31 y A-30 y en La Roda (kilómetro 38) en la confluencia de las carreteras A-31 y AP-36.

En la provincia de Ciudad Real no hay puntos conflictivos pero sí obras en la CR-7111 en Fernán Caballero/Picón, entre los kilómetros 0 y 10,8 por acondicionamiento; en la CR-612 Valdepeñas/Torrenueva, entre el kilómetro 0 y el 5,400 por mejora del trazado, ensanche y refuerzo y en la CR-5042 en San Lorenzo de Calatrava, del kilómetro 6 al 31, por labores de pavimentación. En todos esos casos hay un corte total de la vía.

En Cuenca el punto conflictivo está en la A-3, en el entronque con la A-31 y la A-43, en el punto kilométrico 177, por retenciones. En esta provincia hay obras en la A-43 y la N-301, en San Clemente; en la CM-2105, en Villalba de la Sierra y Mariana; en la CM-2023 en Priego; la CM-210 Beteta y Cueva del Hierro; en la CM-2119, en Tragacete y Veguillas de Tajo y en la CM-3124, en Quintanar del Rey y Villagarcía del Llano.

También en la CM-2100 en Buenache de Alarcón, en la CM-3112 en San Clemente, la CM-2054 en Leganiel, la CM-2105 en Villalba de la Sierra, en la CM-3222 en Villagarcía del Llano, la CM-3201 en Iniesta y El Herrumblar, la CM-210 en La Frontera y Cañamares, la CUV-5009, en el tramo de carretera comprendido entre Garaballa y Aliaguilla; y la CUV-1002, en el tramo de carretera comprendido entre Las Mesas y el límite de la provincia de Albacete-

Igualmente, hay obras en la CUV-8345, en el tramo de carretera comprendido entre la N-420 y Carrascosa de Haro; la CUV-5003, en el tramo de carretera comprendido entre Casas de Garcimolina y CUV-5008 (Santo Domingo de Moya); la CUV-5006, en el tramo de carretera comprendido entre CM-215 (Fuentelespino de Moya)-Henarejos y en la CUV-3232, en el tramo de carretera comprendido entre Alconchel de la Estrella-Villargordo del Marquesado.

Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, en Guadalajara y entre Cabanillas del Campo y Guadalajara; la N-320, del kilómetro 268 al 272,500, en Guadalajara y la CM-2011 en Brihuega, donde podrá haber retenciones por visitas a campos de lavanda.

DISPOSITIVO POR EL ECLIPSE

Como novedad, este año el dispositivo de verano incorpora una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien.

Aunque este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Tráfico está preparando un dispositivo especial, con medidas concretas que comunicará en las próximas semanas.

A este dispositivo habrá que sumar la Operación Paso del Estrecho (OPE) con motivo del incremento de vehículos con matrícula extranjera que circularán por las vías nacionales. En total se estiman que unos 800.000 vehículos atravesarán España para embarcar con destino al norte de África.

En estos trayectos se han habilitado dos áreas de descanso y cinco puntos de información señalizados y dotados de personal. Además, está activo el Sistema de Información de Fronteras, con más de 2.400 paneles de mensaje variable a lo largo de toda la ruta y están desplegadas más de 2.000 cámaras que permiten conocer con antelación los tiempos y ritmo de llegada de vehículos a los puertos. En total, participarán más de 31.500 personas entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios, asistentes sociales, traductores y voluntarios, en un operativo que implica a más de 20 organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Paralelamente, se desarrollará un dispositivo específico para la Operación Paso de Portugal intensificando la vigilancia del tráfico y la información de servicio en las carreteras de acceso a los pasos fronterizos para garantizar una mayor seguridad en el flujo de los 270.000 vehículos previstos que se desplazarán desde Europa al país vecino.

Coincidiendo con el incremento de la movilidad propio del verano, la DGT reforzará la vigilancia sobre aquellos factores asociados a una mayor siniestralidad vial. Se mantendrá la campaña específica de vigilancia de motocicletas en fines de semana, con especial atención al cumplimiento de los límites de velocidad, adelantamientos, utilización correcta del casco y resto de comportamientos de riesgo.

Además, entre los días 13 y 19 de julio se desarrollará la campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas, intensificando la realización de pruebas preventivas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías. Posteriormente, de 17 y 23 de agosto, se llevará a cabo una nueva campaña específica de control de velocidad, un factor de riesgo que está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales.

PRIMER VERANO CON EL USO OBLIGATORIO DE LA V-16

Por otro lado, este será el primer verano con obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se produzca en carretera y obligue a detener el vehículo. Según la DGT, la implantación de la V-16 conectada está suponiendo un "salto cuantitativo en el conocimiento de las incidencias que se producen en las carreteras". Mientras que en 2025 la DGT registraba una media mensual de 8.600 incidencias en las vías interurbanas, en la actualidad esa cifra supera las 69.000 incidencias al mes.

Cómo novedad también este verano, está disponible desde el mes de abril el teléfono 018, un teléfono de asistencia a aquellas personas que sufran directa o indirectamente un siniestro de tráfico en cualquier lugar de España. A través de este teléfono podrán recibir información personalizada sobre los recursos psicológicos, sociales, legales o médicos que tiene a su disposición.

Este servicio gratuito y confidencial de atención a víctimas de siniestros viales se presta en más de cincuenta idiomas, es accesible a personas con discapacidad y está disponible los 365 días del año entre las 8 y las 21 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro.