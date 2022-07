C-LM prevé este año una producción de ajo que ronda los 200 millones de kilos, el 65% del total nacional

ANPCA estima una campaña complicada con "incertidumbre" en el plano nacional e internacional

CUENCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha es la primera región de España en cultivo del ajo, con una superficie de 21.000 hectáreas, además de serlo en producción y comercialización. Con cerca de 1.500 explotaciones dedicadas a este cultivo, la producción esperada para este año en Castilla-La Mancha es de cerca de 200 millones de kilos, lo que supone casi el 65% del total de España. La mayor parte del ajo castellanomanchego se exporta, más del 50 por ciento se envía a países como Alemania, Italia, Francia o EEUU.

Así lo ha remarcado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien ha participado en la inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras (Cuenca), que se celebra desde este viernes y hasta el domingo 31, recobrando su presencialidad tras dos años suspendida debido a la Covid-19, con la asistencia de más de 40 expositores.

Además, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha resaltado que "tenemos la joya de la corona" la IGP ajo morado de Las Pedroñeras, la única figura de calidad de ajo que existe en España, reconocida desde el año 1997.

Martínez Arroyo ha trasladado también que, para la próxima edición de la Feria Internacional del Ajo, ya se podrá decir que "se ha abierto la Tubería a la Llanura Manchega". Las Pedroñeras es uno de los 15 municipios que se van a beneficiar de la apertura del ramal nororiental de este sistema de abastecimiento, que se construyó en su día con dinero público, "más de 300 millones que hoy están enterrados", y que, tras realizar las pruebas de su estado, estará en condiciones de abrirse en este ramal para principios de 2023, según ha detallado el consejero.

Asimismo, Francisco Martínez Arroyo ha mostrado el compromiso del Gobierno regional "para que se ponga en marcha esta infraestructura para el uso de boca y para que la gente pueda abrir el grifo en verano y que salga agua en cantidad y calidad suficiente", ha informado la Junta en nota de prensa.

En el Recinto Ferial de Exposiciones y Muestras de Las Pedroñeras, el consejero ha recorrido los diferentes expositores, junto al alcalde, José Manuel Tortosa; y a otras autoridades.

"EL MEJOR AJO MORADO DEL MUNDO"

El alcalde de Las Pedroñeras ha mostrado su satisfacción porque después de dos años "volvemos a estar aquí para recordar a todos que en esta localidad se produce el mejor ajo morado del mundo".

"Sin duda alguna es un año difícil para nuestros agricultores porque todo el mundo sabe el enorme coste de la producción y además no olvidemos la incertidumbre que hay en la actualidad que afecta a la inestabilidad del producto. Se enfrentan a un año complicado, desde el punto de vista comercial, pero siempre tienen la confianza de que saldrán adelante con su esfuerzo", ha manifestado.

La inauguración de la XLVIII Feria Internacional del Ajo trae consigo también el inicio de la Ruta del Tapeo 2022 por seis establecimientos de la localidad durante este fin de semana de 11.30 a 16.30 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Todos los participantes que entreguen su pasaporte sellado completo participarán en el sorteo de un fin de semana pagado para dos personas.

Además, tendrán un obsequio en el momento que lo depositen en el punto de información que el Ayuntamiento de Las Pedroñeras tiene en el recinto ferial.

Las tapas elaboradas son variadas: Bar Botón (Chipirón con ajos confitado); Café Bar La Cañada (Conos rellenos de ajipollo); Bar Musical Cecil Bar (Tosta de jamón con Ali-Oli); Bar Los Claveles (Secreto ibérico con salsa de bienvenida); Bar Iniesta (Champi@gamba) y Bar de Verano El Parque (Crispy Garlic Chicken).

Los asistentes al recinto ferial también podrán disfrutar a lo largo del día de hoy de una demostración de artesanía del ajo, la presentación del comic 'Principito Allium' por parte de su autor Antonio de Benito, demostración de fumigación con dron para todo tipo de cultivo y la presentación de la máquina de cortar ajos.

En las primeras horas de la mañana también se celebró la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (ANPCA) para analizar la situación actual del mercado.

El Parque de Viveros es el lugar elegido, a las doce y media de la noche, para un gran espectáculo con la Orquesta Vulkano Show.

Los más jóvenes serán los protagonistas el sábado, a las 11.00 horas, con el Concurso Comarcal de Habilidad con Tractor a Pedales para luego disfrutar con la grabación en directo del Podcast 'Grupos de Riesgo' y 'Todos en el ajo'.

Los asistentes al recinto ferial tienen que estar muy atentos a la visita del Cocinero Loco por el ajo y al Master Ajo Junior para participantes de 6 a 12 años. El chef de Albacete, Quique Cerro, estará, a partir de las 20.30 horas, con el Showcooking y con degustación de tapa con ajo.

La música, coreografía y animación, serán protagonistas de nuevo en el Parque de los Viveros, a la una de la mañana, con The Kraken Monster Party y Loro of The Seas Party.

PREVISIONES

De su lado, la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA) se ha reunido en el marco de esta feria y ha señalado que la producción final se ha visto reducida por las condiciones climáticas adversas sufridas durante la finalización del cultivo.

"Durante los meses de marzo y abril, las olas de frío sufridas, con incluso nevadas a comienzos de abril y las sucesiones de frentes lluviosos, propiciaron una falta de horas de luz que afectó de manera muy significativa al desarrollo de las plantas en las dos principales zonas productoras de España, Castilla-La Mancha y Andalucía", han relatado en un comunicado.

Además, describen que, en contraste, los meses de mayo y junio, se caracterizaron por una subida repentina de las temperaturas que provocaron una rápida maduración de los bulbos y por consiguiente, un finalización temprana sin alcanzar su máximo potencial de calibre, por lo que la falta de calibre ha propiciado una disminución de

entorno al 20% de la producción final.

La calidad de esta cosecha 2022 en las variedades tempranas ha sido ligeramente inferior a la calidad de campañas anteriores debido a falta de capas por la maduración temprana. Sin embargo, en la variedad de

ajo morado, la calidad ha sido excepcional, pero con una bajada significativa de los rendimientos por la falta de calibre, señalan en un comunicado desde la ANPCA.

Esta situación ha provocado que el incremento de coste de producción de 1 kilo de ajo se haya disparado por encima del 37% con respecto a la campaña anterior. A este incremento se añade "el agravante de la incertidumbre sobre la evolución de los precios en el resto de campaña de almacenamiento, que se alarga sobre 11 meses en cámaras frigoríficas, cuyo coste energético es una total incógnita".

En opinión de ANPCA, "esta nueva campaña se estima complicada, con una situación de incertidumbre muy notable en su evolución, tanto en el mercado nacional como en el internacional".

Ante esta situación, ANPCA reivindica la producción integrada en el ajo en la principal comunidad autónoma productora de España, Castilla-La Mancha, con el objetivo de implementar una producción sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.

ANPCA ha realizado una consulta ante la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea para que se investigue la posible existencia de acuerdos de facto entre las principales empresas navieras para la subida simultánea de los precios, ya que afectan de manera muy significativa a la capacidad de alcanzar los mercados de exportación del ajo español, producto del que se exportó más del 70% de la producción de la campaña pasada.