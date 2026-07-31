C-LM programa cerca de 250 funciones entre agosto y septiembre dentro de su Red de Artes Escénicas y Musicales

Función de la Red de Artes Escénicas y Musicales de C-LM. - JCCM

TOLEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha programado alrededor de 250 funciones para los meses de agosto y septiembre dentro de la Red de Artes Escénicas y Musicales de la Comunidad Autónoma.

Estas funciones se encuentran dentro de las temporadas 'Circuito 2026', que se desarrolla a lo largo de todo el año y de 'Otoño 2026' que va desde el 1 de julio de 2026 al 6 de enero de 2027, según ha informado la Junta.

En lo que respecta a 'Circuito 2026', se van a desarrollar, en 70 municipios de Castilla-La Mancha durante el mes de agosto, un total de 97 funciones que pertenecen a 51 compañías con 54 espectáculos. A todo esto, se sumarán en el mes de septiembre un total de 16 funciones de 14 compañías, con 14 espectáculos, en 16 municipios de la región.

En el caso de 'Otoño 2026', en el mes de agosto serán 90 funciones de 40 compañías y 41 espectáculos que llegarán a 48 municipios, a lo que se sumará en el mes de septiembre un total de 45 funciones de 33 compañías y 34 espectáculos en 45 municipios de la región.

Desde el Gobierno regional se ha reafirmado el compromiso con una cultura que llegue a todos los municipios de la región y sea accesible para el conjunto de la ciudadanía.

La programación puede consultarse en https://agendacultural.castillalamancha.es/