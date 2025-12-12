C-LM promocionará la Fuente Grande y el patrimonio de Ocaña en la Oficina de Turismo en Madrid y en Fitur

Fuente Grande de Ocaña. - JCCM

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha llevará la Fuente Grande de Ocaña, y el conjunto patrimonial de una localidad que tiene hasta siete espacios declarados como Bien de Interés Cultural, a las grandes ventanas de promoción turística nacional e internacional, como son la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, y al estand regional en la próxima edición de Fitur.

Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que junto con la consejera portavoz del Gobierno, Esther Padilla, han visitado la Fuente Grande, que encara la segunda fase de su rehabilitación para su valorización como una de las grandes obras de ingeniería hidráulica del siglo XVI en la región, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante su visita, las consejeras han tenido la oportunidad de conocer los trabajos de mejora que se han hecho en este espacio patrimonial, que data de 1573, y que constituye uno de los más impresionantes viajes de agua con los que cuenta la región, ya que a su valor como recurso histórico, testimonio de los antiguos lavaderos en los que se aprovechaban los cauces naturales de agua para lavar la ropa de manera manual, suma un complejo de galerías subterráneas que constituye una auténtica obra de ingeniería hidráulica de la época, con espacios de decantación naturales y tesoros como la 'Habitación de los secretos' o el pozo de aguas turquesas.

"Ocaña es uno de los municipios con mayor valor patrimonial que tenemos en la región, con siete espacios declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), y con el que vamos a buscar sinergias que nos permitan una gran colaboración en el ámbito de la promoción turística, bajo el liderazgo del presidente regional, Emiliano García-Page", ha indicado Patricia Franco.

En este sentido, ha avanzado que Ocaña y su Fuente Grande se promocionarán "en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, un espacio que es una gran puerta de entrada a nuestra región y que, desde su apertura, ha superado ya los 332.000 visitantes", y que también tendrán presencia en los recursos audiovisuales y las creatividades que Castilla-La Mancha llevará este año a Fitur, que se celebrará en el mes de enero.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha agradecido, a su vez, al Ayuntamiento de Ocaña y a su alcalde, Eduardo Jiménez, por la labor que está realizando al frente del consistorio, "consiguiendo revertir una situación económica dramática y destinar recursos a la recuperación y conservación de ese patrimonio que hace de Ocaña, una localidad que está creciendo en población, un ejemplo de desarrollo sostenible en el ámbito turístico y también en el industrial".

Apuestas como la que se realiza por parte del Ayuntamiento y del Gobierno regional en Ocaña, ha señalado Patricia Franco, "contribuyen a acompañar el buen momento del sector turístico en la región", recordando que en el último dato, correspondiente al mes de octubre, "Castilla-La Mancha fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento en viajeros y pernoctaciones en turismo rural en todo el país", y que ese crecimiento hace que, en el acumulado del año, en el conjunto de los diez primeros meses de este ejercicio "superamos ya los 2,7 millones de viajeros alojados y los 5,2 millones de noches regladas en el total del alojamiento turístico", un récord absoluto para el sector en este periodo.

"Ese dinamismo también tiene reflejo en el empleo, y con 52.354 cotizantes, el sector ha batido el récord de empleo en el turismo en un mes de noviembre en nuestra región", ha valorado Patricia Franco.