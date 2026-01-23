C-LM promueve la creación de siete nuevas mancomunidades en la región para tener mayor competitividad en el sector

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha hecho pública la resolución de las ayudas destinadas al asesoramiento técnico a mancomunidades de municipios para la gestión y aprovechamiento común de sus montes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Como ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, la convocatoria ha resuelto favorablemente las siete solicitudes presentadas, correspondientes a tres mancomunidades ya constituidas: Monte Ibérico (Albacete), Sierra de Cuenca y Los Serranos (ambas en Cuenca); y cuatro iniciativas promovidas por distintos ayuntamientos de las provincias de Ciudad Real y Guadalajara. En total, integran más de 109.000 hectáreas de montes públicos, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Con estas ayudas, el Gobierno regional da un paso firme para fortalecer la gestión forestal pública, impulsando modelos de cooperación municipal que aportan eficacia, sostenibilidad y mayor capacidad de planificación", ha subrayado la consejera, añadiendo que "las mancomunidades forestales se van a convertir en una herramienta fundamental para optimizar recursos y garantizar que los beneficios de los montes repercutan directamente en el desarrollo local".

Mercedes Gómez ha señalado que "esta convocatoria consolida el modelo regional de gestión forestal compartida y sitúa a las mancomunidades como actores clave para el aprovechamiento sostenible de los montes públicos y la dinamización del medio rural, pues gracias al asesoramiento técnico se están creando estructuras con mayor capacidad e interlocución con el mercado".

"Estamos muy satisfechos porque hemos obtenido un impacto importante y positivo con esta convocatoria de ayudas para asesoramiento técnico destinado a incrementar el aprovechamiento común de los montes, persiguiendo reproducir los buenos resultados ya conseguidos en la Mancomunidad del Alto Tajo", ha manifestado.

Como ha finalizado Gómez, "iniciativas como estas permiten avanzar en aspectos claves para este Gobierno, como es fijar población, generar empleo y aprovechar de forma responsable uno de los principales activos ambientales y económicos del medio rural, como son los montes".

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR PROVINCIAS

Según la resolución de la Orden 63/2025, estas ayudas tienen como objetivo incrementar la capacidad de gestión conjunta de los montes públicos, reforzando la coordinación entre municipios y la eficiencia en la planificación forestal; así como mejorar la comercialización de los productos forestales, especialmente madera, biomasa y corcho, mediante estructuras de gestión que permitan mayor competitividad.

Para ello, es fundamental fomentar la creación y consolidación de mancomunidades como unidades de gestión forestal supramunicipal, impulsar el desarrollo económico sostenible, favoreciendo la generación de empleo ligado al sector forestal y contribuyendo a la lucha contra la despoblación; y garantizar la supervisión técnica cualificada en las actuaciones de planificación, elaboración de estatutos y desarrollo de modelos de gestión forestal.

Los siete beneficiarios están repartidos por toda la Comunidad Autónoma. Concretamente, en la provincia de Albacete está la Mancomunidad de Municipios Monte Ibérico, compuesta por Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Corral-Rubio, Hoya-Gonzalo, Chinchilla de Montearagón, Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo Cañada, que cuentan con una superficie total de 34.019,64 hectáreas.

Por su parte, en la provincia de Ciudad Real, las beneficiarias son las futuras mancomunidades que agruparán, por un lado, a municipios de Sierra Morena Occidental, englobando a Fuencaliente, Puertollano, Cabezarrubias del Puerto y Solana del Pino, con una superficie total: 12.172,35 hectáreas; y también la agrupación de Sierra Morena Oriental, con los municipios de Calzada de Calatrava Viso del Marqués, Almuradiel y Torre de Juan Abad, con una superficie total de 15.669,66 hectáreas. Y, en tercer lugar, a la agrupación formada por las localidades de Puebla de Don Rodrigo, Luciana y Alcoba de los Montes, con una superficie total de 20.145 hectáreas.

En la provincia de Cuenca, las ayudas son para la Mancomunidad de la Sierra de Cuenca, con los municipios de Huélamo, Tragacete y Vega del Codorno, cuya superficie total es de 10.404,43 hectáreas; y para la Mancomunidad Los Serranos, formada por los municipios de Boniches, Alcalá de la Vega, Salinas del Manzano, Zafrilla, Tejadillos, La Huérguina, Salvacañete y Huerta del Marquesado, con una superficie total de 8.067,46 hectáreas.

Por último, en Guadalajara, recae en la agrupación formada por los municipios de Cifuentes, Ocentejo, Esplegares, Torrecuadradilla, Riba de Saelices y Valtablado del Río, con una superficie total de 9.233,13 hectáreas.