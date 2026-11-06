C-LM propone habilitar un servicio de autobuses desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación de Toledo

Archivo - El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado a Renfe una propuesta para habilitar un servicio de autobuses desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación de Toledo, donde los viajeros podrían continuar en AVANT hasta Madrid. Una alternativa que permitiría ahorrar "media hora en el viaje de ida y otra media de vuelta" a los trabajadores afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico también ha solicitado al Ministerio de Trabajo que se estudie la aplicación de medidas similares a las adoptadas durante la dana de Valencia, como el teletrabajo y los permisos retribuidos para los trabajadores afectados por esta situación excepcional.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha es un gobierno que está pegado al territorio y siempre en búsqueda de soluciones por eso somos conocedores de las dificultades que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de Ciudad Real y Puertollano que se desplazan diariamente a Madrid, como consecuencia de la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Urda", ha afirmado.

"Por eso, estamos ya en contacto con Renfe y con los ministerios competentes para buscar soluciones a una situación que está afectando directamente a la movilidad y a las condiciones laborales de numerosos ciudadanos de la provincia", ha señalado. En este sentido, ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá reclamando al Gobierno de España la adopción de medidas que permitan atender las necesidades de los afectados, defendiendo que "las administraciones deben actuar de manera coordinada para dar respuesta a las dificultades derivadas de la interrupción de este servicio".

En materia de movilidad, el vicepresidente segundo ha explicado que el Gobierno regional ha trasladado a la dirección de Renfe una propuesta para habilitar, de manera excepcional y temporal, un servicio de autobuses desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación ferroviaria de Toledo, desde donde los viajeros podrían continuar su desplazamiento hasta Madrid en tren Avant. Esta alternativa, que también se plantea para el trayecto de regreso, "permitiría reducir los tiempos de desplazamiento respecto al actual dispositivo de transporte por carretera, con un ahorro estimado de media hora en el viaje de ida y otros 30 minutos en el de vuelta", ha explicado.

Caballero ha incidido en que esta propuesta busca ofrecer una respuesta temporal "más eficaz a quienes dependen diariamente de la conexión ferroviaria con Madrid para acudir a sus puestos de trabajo y que, como consecuencia de la interrupción del servicio, están viendo incrementados considerablemente sus tiempos de desplazamiento".

GARANTÍAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES

Por otro lado, el vicepresidente segundo ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha también se ha dirigido al Ministerio de Trabajo. "El objetivo es solicitar que estudie la aplicación de medidas laborales excepcionales similares a las que se pusieron en marcha con motivo de la dana de Valencia", ha señalado.

En concreto, el Ejecutivo autonómico plantea, tal y como ha explicado Caballero, que se contemple la posibilidad de facilitar el teletrabajo, cuando las características del puesto lo permitan, y que se estudie el reconocimiento de este derecho para los trabajadores afectados por la interrupción ferroviaria. Esto, ha señalado, que se reguló en aquel momento a través de un Real Decreto como medida extraordinaria por el que el trabajo pasaba a ser prioritario y, en determinadas circunstancias, un derecho exigible por el trabajador.

Asimismo, Caballero ha solicitado que se valore la aplicación de permisos retribuidos para aquellos trabajadores cuya actividad requiere necesariamente su presencia física en el puesto de trabajo y que se encuentran con dificultades para desplazarse hasta él.

Durante la dana de Valencia el Gobierno aprobó a través de un Real Decreto permisos retribuidos extraordinarios ante la imposibilidad de acudir al trabajo para que los trabajadores pudieran ausentarse de su puesto de trabajo sin perder su salario y sin tener que recuperar posteriormente las horas no trabajadas, según ha informado la Junta en nota de prensa.