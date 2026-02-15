C-LM rebaja el Pricam a situación operativa 1 y desmoviliza a la UME tras su labor en el Valle del Bullaque

Reunión del Cecopi de C-LM. - JCCM

TOLEDO 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), ha vuelto a reunir este domingo al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que ha decidido rebajar el plan a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1. Igualmente, se ha analizado la situación actual en las cinco provincias, donde la tónica general ha sido la estabilización de los caudales de los ríos y de los desembalses.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dirigido esta nueva reunión con el Plan en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, para toda la región, en la que se ha acordado esa desescalada a Situación 1, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta también han participado el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodovar; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; además del resto de miembros que han venido participando en el Comité Asesor.

El consejero ha explicado que esta decisión se ha adoptado por los datos aportados, respecto a caudales de ríos y desembalses, por las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, así como por la evolución favorable de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.

Ruiz Molina ha reiterado que, pese a esta rebaja de la emergencia, se mantienen movilizados todos los recursos por parte de la Administración regional para cualquier necesidad que presenten los Ayuntamientos y en coordinación con otras administraciones.

Además se ha decidido la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la que el consejero ha querido agradecer su "intensa labor" desde el primer día, así como una "asistencia eficaz y eficiente" en la zona del Valle del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) también se va a retirar hoy de la localidad de Porzuna, en la provincia de Ciudad Real.

SITUACIÓN EN TALAVERA Y EL ROBLEDO

En relación a la ciudad de Talavera se sigue trabajando con medios de la Junta de Comunidades, concretamente, con cuatro autobombas de Infocam, en coordinación con Cepeis de Talavera. En el caso de El Robledo, el Ejecutivo autonómico, a través de Tragsa, mantiene la labor con un retén de Infocam con una autobomba.

Poco a poco se va recobrando la normalidad en relación a las inundaciones y, de forma progresiva, se van a centrar las labores en limpieza y achique de agua.

Desde que se activó el Pricam, el pasado día 5 de febrero, el Servicio 112 de Castilla-La Mancha ha contabilizado, hasta las 14.00 horas de este domingo un total de 418 incidencias, la mayoría de ellas provocadas por inundaciones en espacios abiertos o cerrados u obstáculos en la calzada o en la vía pública. Actualmente, hay 7 carreteras de la red provincial, 6 en la provincia de Ciudad Real y una en Albacete, que se encuentran cortadas.

Por lo que respecta a los avisos de la Aemet para este domingo, 15 de febrero, no hay avisos en ningún punto de la región. La previsión es de vientos moderados en zonas altas, tanto para hoy como para los próximos días.