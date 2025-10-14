C-LM rebate a Mazón por la gestión de embalses del Tajo: "El Levante hace uso inadecuado del agua del trasvase"

Caballero exige a Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana que utilicen las desaladoras y pide a Paco Núñez "defender a C-LM"

BRUSELAS/TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha salido al paso de las críticas vertidas por el presidente valenciano, Carlos Mazón, a cuenta de la gestión de los embalses de cabecera del río Tajo que surten al trasvase hacia el Segura, cargando contra la forma de utilizar el agua en el Levante español. "Lo que es evidente es que se está haciendo un uso inadecuado del agua del trasvase", ha enfatizado.

Así ha reaccionado en declaraciones a Europa Press desde Bruselas después de que Mazón anunciara un "frente común" de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía para "defender" con "rigor, ciencia y sostenibilidad" el agua que "merecen" todos los españoles, un anuncio que elevó junto a la crítica de que Castilla-La Mancha no gestionaba bien los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Caballero, tras admitir "enorme preocupación" por estas afirmaciones, ha asegurado que la premisa defendida por el presidente valenciano "no se corresponde con la realidad" y es "absolutamente falsa".

"No es cierto que no se esté haciendo una buena gestión en los embalses de cabecera del Tajo", ha zanjado Caballero, quien ha reparado en que la "escasez" de agua en la cabecera, unida a las "dificultades que tienen muchos municipios para poder suministrarse y desarrollar explotaciones agrarias de regadío", chocan con la situación del Levante, donde con el agua de Castilla-La Mancha "no existen limitaciones".

A esto ha sumado la "alternativa" que suponen las desaladoras, una realidad que "tienen que asumir los tres presidentes autonómicos, el de Murcia, el de Valencia y el de Andalucía".

"Es una alternativa que técnicamente es viable, económicamente es eficaz, eficiente y, desde luego, es accesible, cercana. Más pronto que tarde tienen que asumir en el Levante que tienen que dejar de utilizar el agua del trasvase y empezar a utilizar el agua de la desalación", ha advertido, recordando además la necesidad de "cumplir las sentencias del Tribunal Supremo" a cuenta de los caudales ecológicos del río en su tramo medio a su paso por la provincia de Toledo.

Por último, ha tenido palabras para el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien "en su condición de representante del PP en las Cortes, tiene la obligación de defender a la región y a sus intereses, especialmente en materia de agua".