Caballero reivindica la posición de CLM ante presupuesto UE: "No se pueden admitir recortes en PAC y Fondos de Cohesión"

BRUSELAS/TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha reivindicado desde Bruselas la posición de la Comunidad Autónoma en materia presupuestaria ante las instituciones europeas, reclamando que el marco financiero plurianual en ciernes pueda "dar respuestas a los problemas de la Unión Europea y todos sus países en los próximos años".

En declaraciones a Europa Press desde el edificio Jacques Delors del Comité de las Regiones en Bruselas y en el marco de la Semana de las Regiones en la que encabeza la delegación castellanomanchega, Caballero ha puesto como prioridades a la hora de fijar el presupuesto continental en aspectos como la seguridad alimentaria, la seguridad energética o la lucha contra el cambio climático, objetivos para los cuales se necesita "un cambio" en las previsiones presupuestarias con las que ha amagado la Comisión.

Caballero ha criticado en este punto el previsibe recorte en los fondos destinados a la Política Agraria Común o al hecho de que vayan a presentarse de forma conjunta con los Fondos de Cohesión.

Lamenta igualmente que el marco financiero del dinero a la política agraria se reparta "en 27 agendas", una por cada país miembro, "y que sean estos los que decidan en qué se gastan estos recursos".

Unos fondos que "tienen que estar destinados a un objetivo común por parte de todos los países" y que debieran plantearse desde la premisa de, al menos, mantener la cantidad del vigente ciclo presupuestario "aumentando con el IPC".

Ha puesto como ejemplo de buena gestión de Fondos de Cohesión a Castilla-La Mancha, añadiendo que en todo caso "siguen siendo necesarias actuaciones que equiparen a las regiones que están más desfavorecidas".

Ahora, aunque la "última decisión" sobre qué pasará con la partida presupuestaria que se está confencionando corresponde "a las instituciones europeas y a los estados miembro", toca al Gobierno de España plantear cómo dar respuesta a las necesidades del país "si no se consigue una PAC que atienda" al sector primario.

En esta línea, confía en que España sepa utilizar "todos los instrumentos y resortes para que este presupuesto no salga adelante" en las formas en las que se está diseñando".

Una posición que, en todo caso, no tendría que pasar por una postura de bloqueo al presupuesto desde España. "Lo que hay que hacer es negociar e intentar convencer a quienes plantean opciones diferentes, pero no se puede admitir un presupuesto que suponga recortes en la PAC y recortes en las ayudas de cohesión", ha zanjado.