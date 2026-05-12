C-LM recibirá más de 2,6 millones del Gobierno para reforzar la salud mental y la prevención del suicidio

La ministra de Sanidad, Mónica García. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/TOLEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de 39 millones de euros para reforzar las acciones en materia de salud mental y 17,83 millones de euros para la prevención del suicidio, lo que suma un total de 56.830.000 euros.

En el caso de Castilla-La Mancha va a recibir más de 2,654 millones. Así para el Plan de Acción de Salud Mental tendrá más de 1,8 millones, mientras que para Prevención del Suicidio, percibirá casi 833.000 euros.

Según informa el Ministerio de Sanidad, el acuerdo, que será sometido próximamente al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), mantiene las cuantías del año anterior y tiene como objetivo principal la mejora de la salud mental de la población mediante el desarrollo de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.

La partida de 39 millones de euros destinada a salud mental se articula a través del Plan de Acción 2025-2027. Así, 26,8 millones de euros se destinarán para gastos corrientes, incluyendo la posibilidad de financiar gastos de personal ligados estrictamente a la ejecución de proyectos. Mientras que 12,2 millones de euros se dedicarán al equipamiento necesario para el desarrollo del plan.

El Ministerio subraya que las actuaciones se centrarán en ocho líneas estratégicas, entre las que destacan el refuerzo de los recursos humanos, la atención comunitaria, desinstitucionalización, la asistencia basada en derechos, y el abordaje específico de la salud mental perinatal, infantil y adolescente.

Por su parte, los 17,83 millones de euros dedicados a la prevención del suicidio buscan estructurar las actuaciones para abordar la conducta suicida en España a través de un enfoque integral. De este modo, 12,83 millones de euros se destinarán a los gastos corrientes y equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, y 5 millones de euros para gastos de inversión.

Sanidad apunta que este plan prioriza líneas de actuación enfocadas en la sensibilización, la prevención en colectivos vulnerables y el fortalecimiento del abordaje sanitario.

LAS CCAA DEBERÁN PRESENTAR PROYECTOS PARA ACCEDER A LA FINANCIACIÓN

Para garantizar la equidad, los fondos se distribuirán entre todas las comunidades autónomas -a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, debido a su régimen foral- y las ciudades de Ceuta y Melilla a través del INGESA, siguiendo un modelo de reparto que asigna un 5 por ciento de forma lineal para asegurar un importe mínimo a cada territorio y el 95 por ciento restante en función de criterios poblacionales.

Para acceder a estos créditos, las administraciones destinatarias deberán adherirse a las actuaciones financiadas y aportar una memoria detallada de los proyectos y el importe destinado.

Como novedad, la equidad, la promoción de los derechos y el enfoque comunitario se establecen como criterios obligatorios para la aprobación de los proyectos. Además, se considerarán criterios de excelencia la participación, la incorporación de personas expertas por experiencia y la intersectorialidad.

ANDALUCÍA SERÁ LA COMUNIDAD QUE MÁS FINANCIACIÓN RECIBIRÁ

Andalucía será la comunidad autónoma que más financiación recibirá para gastos corrientes del Plan de Acción de Salud Mental, con 7 millones de euros, seguida de Cataluña (6,5 millones), Madrid (5,8) y la Comunidad Valenciana (4,3).

En cuanto al equipamiento del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio, Andalucía volverá a encabezar la distribución con 3,2 millones, por delante de Cataluña (2,9), Madrid (2,6) y la Comunidad Valenciana (1,9).