C-LM reclama acortar el plazo de un año para aplicar las nuevas normas del trasvase y hacerlo antes de verano

TOLEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido el acto institucional de la Comunidad Autónoma con motivo del Día del Agua, una cita que ha tenido lugar en Talavera de la Reina y que ha servido para lanzar una nueva reivindicación, anunciando que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará una resolución por la cual reclamará al Ejecutivo de Pedro Sánchez no dejar pasar el año de moratoria contemplado en el nuevo Plan de Cuenca del río Tajo y aplicar las nuevas normas, incluso, antes de verano.

Un anuncio que ha realizado para ahondar en el enunciado este mismo miércoles al respecto de la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario para este jueves, después de que la Generalitat Valenciana haya manifestado que recurrirá los caudales ecológicos que limitan el trasvase Tajo-Segura.

"Yo soy autónomo y la Constitución me pide defender a mi tierra. El que no entienda esto no entiende la España de hoy y le hace un flaco favor. Vamos a pedir al Gobierno que no agote el plazo de un año para la reforma de las reglas de explotación del trasvase", ha abundado.

Con este escenario, se ha preguntado "por qué esperar un año". "Éste es el momento, vamos a instar a que antes del verano tengamos las reglas de explotación conforme se ha aprobado".

En el Tajo, ha dicho, "están representados muchos conceptos", y han tenido que pasar 40 años para que no fuera el único río de Europa "sin cauce mínimo". "Tenemos muchos motivos no para festejar ni ofender a nadie, pero por si hay alguien atento en el ámbito del río Segura, que sepa que la realidad es que es una de esas cosas que pasan porque hay autonomía", ha dicho.

En Levante, por cada hectárea de secano, hay tres de regadío, mientras que en Castilla-La Mancha hay tres de secano por cada una de regadío. "Que me lo expliquen. Las cuentas son elementales. No es que no tengamos regantes", ha abundado al respecto.

PREMIOS

El piragüista talaverano Paco Cubelos, uno de los distinguidos en este acto, ha tomado la palabra para mostrarse sorprendido por recibir el galardón y para comprometerse en la defensa de su río, el Tajo.

El agua, su "medio natural" y en el que pasa más tiempo dentro que fuera, está en forma de río Tajo ligada a su vida desde hace más de 20 años, gracias al cual descubrió "una ciudad totalmente desconocida".

Eso le ayudó a entender y querer al río, lo que ha aprovechado para alarmar sobre su estado. "Os invito a montarnos en una piragua para conocer de verdad el estado del río", ha dicho, asegurando que así se podrá "entender mejor" por lo que está pasando.

En cada entrenamiento, ha recordado, hay piragüistas que limpian el cauce del río mientras "otros lo maltratan", incluso con la celebración de botellones.

"Tengo muy claro el lado del que estoy. Y espero que vosotros estéis conmigo", ha expresado desde el escenario.

Más premiados han pasado por la tribuna para agradecer sus galardones, como Araceli Olmedo, histórica dirigente de los regantes de aguas subterráneas que presidió la comunidad de La Mancha Occidental II.

"Me peleé con todo el mundo, y el Acuífero 23 se hizo famoso por ser el peor gestionado del mundo. Los regantes quedamos como los malos, o como los tontos", ha rememorado Olmedo. "No había justicia, ni siquiera poética".