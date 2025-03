C-LM reclama una "respuesta contundente" de la UE ante los aranceles de Trump y pide ayuda para buscar nuevos mercados

José Manuel Caballero confirma que se han retomado las conversaciones por el Estatuto y dice que PSOE está "a la espera" de la posición del PP

TOLEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha pronunciado a pocas semanas de la fecha tope para que Donald Trump consume su amenaza de gravar con aranceles del 25% los productos agrícolas que vienen de Europa, ante lo que ha abogado por "una respuesta contundente por parte de la Unión Europea y un apoyo a los sectores afectados para la búsqueda del mercado".

En entrevista con Europa Press, ha puntado que en este sentido resulta fundamental "pensar en Mercosur", un área casi con el mismo volumen de población a la de Estados Unidos para "buscar nuevos mercados donde los productos europeos puedan tener encaje".

"La realidad de que las producciones agroalimentarias europeas tienen que buscar nuevos mercados y habrá que apoyar sectores como el vino, el queso (...). Habrá que apoyar que en las ayudas se contemple la posibilidad de abrirse a nuevos mercados que generan nuevos ingresos. Estar permanentemente doliéndonos de los golpes de Trump no nos lleva a ningún sitio y es despreciar nuestra capacidad de reacción y de actuación".

AVANCES EN EL ESTATUTO

De otro lado, preguntado por los avances en materia de la reforma del Estatuto de Autonomía ha desvelado que el PSOE ya ha tenido conversaciones con el PP después de que la Junta le ofreciera aprobar la reforma por consenso, y dejar la ley electoral para la siguiente legislatura, por lo que desde las filas socialistas esperan conocer cuál es la "posición final" del Partido Popular.

Una hipotética aprobación solo por mayoría socialista "no sería razonable", si bien ha situado el Estatuto como un instrumento de consenso político que "tiene que aprobarse necesariamente con las dos grandes fuerzas políticas de Castilla y La Mancha", PSOE y PP. "Es evidente que no cabe posibilidad que no sea con el acuerdo de las dos fuerzas políticas".

Ha recordado Caballero que el Estatuto, el contenido, las mejoras y reconocimientos de derechos que establece justifican que el PSOE esté dispuesto a escuchar cuál es la propuesta del PP respecto de aquellos asuntos que habían firmado y admitido.

"Cuando sepamos cuál es su alternativa, el grupo socialista tendrá que decidir si está de acuerdo o no y si mantiene el objeto de la reforma del Estatuto, que es una ampliación de derechos para los castellanomanchegos".

En la misma línea, lo ha valorado como "un reconocimiento a la realidad del momento en distintos aspectos sociales, económicos, culturales y también una necesidad de adaptación de la ley electoral para superar lo que fue el pucherazo de Cospedal y lograr que sea una ley mucho más justa desde el punto de vista de la representatividad".

"Antes del inicio de la Semana Santa tendríamos que tener ya una propuesta seria del Partido Popular. Es verdad que el PP de Castilla-La Mancha no es muy fiable respecto de su palabra. No lo digo como un ataque injustificado, sino como una realidad", ha criticado.

PRODUCCIÓN LEGISLATIVA

Al hilo de esta cuestión, ha señalado que el Parlamento de Castilla-La Mancha, "a pesar de tener muy pocos diputados", tiene una buena producción legislativa, afirmando que los gobiernos "no se pueden empeñar en producir leyes como si fueran churros sino que las leyes tienen que atender a necesidades y aspiraciones de la ciudadanía".

"Quiero decir que una excesiva actividad legislativa no justificada no mejora en ningún caso lo que es el servicio público y la eficacia de la prestación y el ejercicio de los derechos a la ciudadanía", ha remarcado.

En todo caso, ha recordado que recientemente se ha presentado por parte del Grupo Socialista en las Cortes la proposición de ley para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesinales agrarias en Castilla-La Mancha, texto que contiene los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento para la determinación de la representatividad; así como el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.