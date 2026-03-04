C-LM recuerda que "todo el país" dejó claro "hace años" su apoyo al 'No a la guerra' y pide unidad en el seno de la UE

Archivo - La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en una foto de archivo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha recordado que el 'No a la guerra' es una postura que "todo el país dejó clara hace muchos años" y ha demandado unidad a los países de la Unión Europea ante el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. "No podemos caer en la trampa", ha mantenido.

Así ha respondido Padilla este miércoles en rueda de prensa a preguntas de los medios sobre las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguraba que la posición de España en este conflicto es "no a la guerra" y afirmaba que no teme "represalias" por mantener esta postura.

A este respecto, la portavoz castellanomanchega ha manifestado que la posición de la región es "el respeto al derecho internacional" y la resolución de los conflictos "de la manera más pacífica".

De esta forma, ha aclarado que, para el Ejecutivo autonómico, es "evidente" que el presidente estadounidense, Donald Trump, "se ha saltado la legalidad internacional". "No es discutible".

Además, ha acusado a Trump de confundir lo que es ser un aliado con "doblegarse a sus caprichos", aseverando que "Trump confunde ser aliados con ser sumisos".

Igualmente, Padilla ha celebrado que la "defensa" por parte de la Unión Europea de la posición española, razón por la que cree que "lo más seguro y lo más sensato" para todos los países de la Unión Europea es que "se sienten a hablar, a consensuar y a hacer lo que ha hecho siempre la Unión Europea", que es "la unidad que hay cuando hay que tomar decisiones importantes".

"Estamos en momentos de mucha volatilidad y desde Castilla-La Mancha tenemos claro que tenemos que seguir apostando por Europa como una herramienta para afrontar los problemas, como siempre hemos hecho", ha concluido.