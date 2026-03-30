C-LM reforzará el papel de los estudiantes en la futura Ley de Universidades

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, con representantes de los estudiantes. - JCCM

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a reforzar el papel de los estudiantes en la futura Ley de Universidades tal y como ha trasladado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, a los representantes de los estudiantes en una reunión que ha estado marcada por el diálogo, la escucha activa y el compromiso compartido con una universidad más justa, inclusiva y de calidad.

Amador Pastor ha subrayado que "los estudiantes son el verdadero corazón de la universidad" y ha destacado que la nueva norma situará sus necesidades, derechos y aspiraciones en el eje central del sistema universitario, ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha remarcado que la ley no solo reconoce el papel esencial del estudiantado, sino que también "blindará sus derechos, garantizando su participación efectiva en la gobernanza universitaria y reforzando su protección en ámbitos clave como la equidad, la inclusión y la calidad de la enseñanza".

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha avanzado que la futura Ley de Universidades de Castilla-La Mancha incorpora medidas destinadas a consolidar un modelo universitario más participativo, en el que la voz de los estudiantes tenga un peso real en la toma de decisiones. Asimismo, contempla avances significativos en conciliación, salud mental, igualdad de oportunidades y mejora de la experiencia académica.

Amador Pastor ha agradecido la implicación y las aportaciones realizadas por los estudiantes, señalando que "este proceso de escucha es fundamental para construir una ley útil, moderna y alineada con las necesidades reales de la comunidad universitaria".

Por su parte, los representantes estudiantiles han valorado positivamente la disposición al diálogo del Gobierno regional y han trasladado propuestas que contribuirán a enriquecer el texto normativo en su fase final.