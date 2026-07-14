C-LM registra 764 incendios con 1.085 hectáreas de masa forestal quemada este año, 81 de ellos durante la última semana

Incendio en La Guardia. - PLAN INFOCAM

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado a día de hoy hasta 764 incendios en lo que va de año, en los que se han quemado 1.085 hectáreas de masa forestal y 1.758 de vegetación no forestal --agrícola o zonas urbanas--, de los que solo 81 de ellos se han declarado durante la última semana.

Así lo ha dado a conocer este martes la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.

La consejera ha detallado que de los 81 incendios registrados en los últimos siete días, solo en siete de ellos se quemó más de un hectárea, quedándose los demás en conatos.

Mercedes Gómez ha indicado que los datos demuestran que "va creciendo el número de incendios", como se refleja en las cifras recogidas desde 2016, ya que "estamos un 15% por encima de la media de ese decenio en cuanto al número de incendios". No obstante, la masa vegetal forestal quemada en ese tiempo es un 28% menor, aunque la agrícola ha aumentado un 30% más durante esos años.

"Por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo las medidas de seguridad", ha avisado la responsable de Desarrollo Sostenible, que ha defendido "poder trabajar en el campo o en los montes de la forma más adecuada posible, previendo cualquier circunstancia que se pueda dar y siguiendo las recomendaciones establecidas por el dispositivo Infocam".

Ha recordado, en este punto, que "es tarea de todos el que evitemos que se puedan producir estos incendios y sobre todo el que podamos tener daños personales", subrayando que "nadie" en toda la Península Ibérica, España y Portugal, está exento "de tener un gran incendio".

Así, ha recalcado la importancia de la adopción de medidas preventivas, como las que lleva a cabo Castilla-La Mancha, donde la "máxima" y la "mayor inversión" se hace todos los años en una "superficie muy amplia que alcanza las 10.000 hectáreas de tareas preventivas en zonas de alto riesgo" de la Comunidad Autónoma.

INVERSIÓN EN PREVENCIÓN

"Somos la Comunidad Autónoma que más invertimos en prevención por hectárea y por persona", porque esto "nos ayuda a poder controlar grandes incendios", ha comentado la consejera.

Dicho esto, ha reconocido que la climatología adversa, las olas de calor sucesivas en el tiempo, las bajadas bruscas del grado de humedad y los vientos son algo que "también están siendo muy intensos en toda la geografía nacional".

"Nosotros estamos preparados con equipos suficientes para poder atender estos incendios, pero eso no quiere decir que las circunstancias climatológicas manden en un momento determinado cuando se genera un incendio y se pueda tener una situación complicada", ha admitido Gómez.

Finalmente, y sobre los incendios que se producen en zonas urbano-forestales o cercanos a residencias, ha considerado "muy importante" que en este tipo de viviendas se tengan medidas de seguridad adicionales, como cortafuegos perimetrales alrededor de estas viviendas que eviten, en la medida de lo posible, que el fuego se pueda acercar en el caso de que se produzca.

Pero, sobre todo, ha añadido, "es muy importante que en el momento que se detecte cualquier tipo de humo se avise inmediatamente al 112 para que nos pongamos en marcha".