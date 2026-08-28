C-LM reitera su rechazo al modelo de financiación propuesto por el Gobierno de cara al Consejo de Política Fiscal

Los consejeros participantes en el Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reiterado este viernes el rechazo de Castilla-La Mancha al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España "consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y que perjudica algo que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es fundamental, porque no garantiza el principio de igualdad".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación el titular de Hacienda castellanomanchego durante su asistencia en Santander al II Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías.

Ruiz Molina ha destacado que de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera programado para el próximo viernes 4 de septiembre, Castilla-La Mancha llevará una posición "creo que ha sido bastante clara desde el inicio" de rechazo al modelo.

"Los ciudadanos, con independencia de su capacidad económica o del lugar en el que residen, consideramos desde Castilla-La Mancha que tienen que tener el mismo acceso, el mismo nivel de calidad a los servicios públicos", ha señalado el consejero.

De cara al encuentro del 4 de septiembre, Ruiz Molina ha adelantado que le solicitará "a la Administración del Estado que se abstenga para que el acuerdo que sostenga sea el reflejo de lo que sentimos en las comunidades autónomas".