C-LM reivindica el aumento en 4.700 habitantes en zonas despobladas durante el Congreso Nacional de Desarrollo Rural

Mesa del V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación celebrado en Boltaña, Huesca. - JCCM

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha sumado 4.732 habitantes en el conjunto de las zonas despobladas en la región desde la entrada en vigor de la Ley de medias económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, en vigor desde el año 2021.

Así lo ha destacado el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, durante su intervención hoy en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación: los Gobiernos Locales ante la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico que acoge la localidad oscense de Boltaña, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Ahondando en las cifras, Alique ha destacado que, del total de habitantes que suman las zonas despobladas de la región, un total de 3.611 nuevos habitantes lo han hecho en las zonas de extrema despoblación "lo que se traduce en que están creciendo al mismo ritmo que las zonas urbanas en la Comunidad Autónoma. Hacía decenas de años que no ocurría en la región".

Tal y como ha expuesto, "estos buenos resultados son fruto de la aplicación de las medidas de la Ley aprobada en 2021", una norma pionera donde se garantiza el acceso a los servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales; con una fiscalidad diferenciada pionera a nivel nacional e internacional, y con financiación adicional para impulsar la actividad económica en estos municipios.

EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LA ESTRATEGIA FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Además, el comisionado del Reto Demográfico ha aludido a la revisión intermedia de la Estrategia Frente a la Despoblación que se ha llevado a cabo a lo largo del pasado año y que ha servicio para evaluar las medidas y valorar el resultado de estas.

Una evaluación que deja como conclusiones que, a fecha 31 de diciembre de 2024, se había implementado el 52% del total de las 210 medidas que incluía el documento original. Es decir, "en apenas un tercio de su periodo de vigencia ya llevamos más de la mitad de las medidas ejecutadas" y se ha puesto en desarrollo más de un 80% de ellas.

Se trata de medidas como la puesta en marcha del Transporte Sensible a la Demanda; ayudas al emprendimiento, de las que se han beneficiado 5.600 personas; el despliegue de internet de alta velocidad con la llegada de la fibra en 868 localidades de fibra y 1.001 con cobertura 5G en 527 municipios (lo que representa que el 71% de las localidades despobladas ya disponen de conexión por fibra óptica y 5G); o la incorporación al campo de 4.000 jóvenes agricultores, entre otras.

Esto ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante, ya que en los años 2022-2024 el presupuesto ejecutado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para hacer frente a la despoblación ha sido de casi 5.144 millones de euros.

Finalmente, ha explicado que, una vez finalizada esa revisión se han incluido nuevas medidas para hacer frente a los retos que se dan en las zonas despobladas como una tarifa plana para autónomos; la puesta en marcha de abonos de transporte; apuesta por el ocio y la cultura; el fomento de comunidades energéticas; o la creación de planes de vivienda adaptados a la realidad de los pueblos.

SOBRE EL CONGRESO

Desde este miércoles la localidad de Boltaña (Huesca) acoge el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural organizado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para debatir sobre los retos y oportunidades del medio rural y consensuar una posición común ante la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial 2030.