C-LM reivindica el grado de ejecución regional de inversiones turísticas durante la Conferencia Sectorial de Turismo

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, durante la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en Madrid. - JCCM

TOLEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha obligado ya cerca de 80 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation dirigidos a impulsar y apoyar la actividad turística a través de ámbitos como la transformación digital, la sostenibilidad o las inversiones en destinos y las acciones de cohesión, lo que supone el 73% de los fondos adjudicados por parte de la comunidad autónoma.

Así lo ha valorado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en el marco de la celebración de la Conferencia Sectorial de Turismo, donde ha destacado los acuerdos alcanzados hoy en esta reunión dirigidos a simplificar y agilizar el tramo final de la ejecución de estos fondos, tal como ha trasladado la Junta en nota de prensa.

A la reunión, que ha sido presidida por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, han asistido la consejera y la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez.

En el encuentro, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado simplificar y agilizar el tramo final de la ejecución de los fondos europeos destinados a impulsar la transformación integral y sostenible del sector turístico, adaptando su gestión a los nuevos plazos establecidos en las negociaciones entre el Gobierno central y la Comisión Europea en los Planes de Sostenibilidad Turística, así como en programas como las convocatorias de impulso a la eficiencia energética.

"La Conferencia Sectorial ha ratificado las medidas de flexibilización para la ejecución de estos fondos y ahora tenemos que acometer esa recta final para tener las actuaciones finalizadas a 30 de junio de este año", ha señalado Patricia Franco, que ha pedido la responsabilidad y el trabajo de todos para completar la ejecución de los fondos "y los objetivos que nos hemos marcado, y que están contribuyendo a que el sector atraviese las mejores cifras de la historia en Castilla-La Mancha, superando por primera vez los seis millones de pernoctaciones turísticas el año pasado y con más de tres millones de viajeros que visitaron nuestra región en 2025".

Patricia Franco ha valorado que, en las cifras que ha ofrecido el Ministerio en la Sectorial de Turismo, "Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más fondos ha adjudicado en los Planes de Sostenibilidad Turística y en las Acciones de Cohesión, con 110 millones de euros adjudicados, de los cuales ya hemos ejecutado más del 70%, habiendo obligado ya casi 80 millones de euros", ha indicado, señalando proyectos tan importantes en el marco de estos fondos como el del Geoparque Volcanes de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, o en destinos como Toledo y en otros entornos rurales de Castilla-La Mancha.

En su intervención, la consejera ha agradecido la apuesta por la cogobernanza por parte del Ministerio de Industria y Turismo, "que ha sido muy sensible a esos modelos de cohesión territorial que han permitido trabajar la ejecución de estos fondos en tres niveles, el estatal, el autonómico y el municipal", señalando, como ha hecho el ministro Hereu en la propia Sectorial, que esa cogobernanza "es clave para el éxito de las actuaciones en el sector turístico", y ha valorado también la sensibilidad de la Unión Europea en la flexibilización de los requisitos de ejecución de los fondos en su recta final para garantizar la capacidad de absorción de las inversiones.

Además, en el orden del día de la Conferencia Sectorial, y a petición de las comunidades autónomas, se han incorporado algunos puntos adicionales acerca de la nueva Estrategia España Turismo 2030, así como el análisis y valoración del registro único y ventanilla única digital de arrendamientos, que Castilla-La Mancha ya reguló anticipándose mediante registro a través del Decreto 36/2018 de 29 de mayo; además de los datos publicados por el INE esta misma semana sobre viviendas de uso turístico, que sólo representan, según estas cifras, el 0,34% del parque de viviendas en la región.