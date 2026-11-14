C-LM reivindica la labor de las asociaciones de pacientes para fomentar la prevención y sensibilización de enfermedades

El director general de Hospitaldes del Gobierno de C-LM, Óscar Talavera, en la clausura de las jornadas de Alcer. - JCCM

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Hospitales del Gobierno regional, Oscar Talavera, ha resaltado este sábado en Toledo la "importante" labor que desempeñan las asociaciones de pacientes en el fomento de la prevención y sensibilización en el abordaje de las enfermedades con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

El director general ha participado en la clausura de la XXXI Jornadas de Insuficiencia Renal y Trasplante, donde ha estado acompañado por el presidente de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) en Toledo, Juan Carlos García Villar, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Óscar Talavera ha señalado que una muestra de este trabajo lo representa Alcer "ayudando a los pacientes con enfermedad renal y sus familiares a mejorar su integración social y su calidad de vida". "Por ello desde el Gobierno regional continuaremos potenciando la labor de las asociaciones de pacientes", ha añadido.

En este contexto, ha destacado la importancia de estas jornadas como punto de encuentro para compartir experiencias, intercambiar conocimiento y resolver dudas sobre el manejo de la enfermedad renal, así como para acercar a los pacientes los avances en su tratamiento y atención.

El director general de Hospitales se ha referido también al papel que desarrolla Alcer en la promoción de la donación de órganos y ha destacado la contribución del movimiento asociativo al fortalecimiento de la cultura solidaria que caracteriza al modelo español de donación y trasplantes.

En este sentido, el director general ha informado de que la Unidad Autonómica de Trasplantes ha registrado desde principios de año en Castilla-La Mancha un total de 87 donaciones de órganos, de las que cerca de la mitad han sido en asistolia.

Respecto a la provincia de Toledo, el director general de Hospitales ha señalado que se han contabilizado 39 donaciones de órganos, de las cuales 35 corresponden al Hospital Universitario de Toledo y cuatro al Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Además, en el centro hospitalario toledano se han realizado 45 trasplantes renales y 19 hepáticos.

Para el director general, "el programa de trasplantes y sus resultados no sería posible sin la generosidad y solidaridad de los familiares que en los momentos más duros del fallecimiento de un familiar deciden dar vida a otras personas que lo necesitan".

DESTACADOS PROFESIONALES EN LAS JORNADAS

La XXXI Jornadas de Insuficiencia Renal y Trasplante ha contado con la participación de destacados profesionales sanitarios y representantes de asociaciones de pacientes, que han abordado diferentes aspectos relacionados con la enfermedad renal crónica, sus tratamientos y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Entre los temas que se han tratado destacan los cuidados de los accesos para diálisis, tanto vasculares como peritoneales, los últimos avances en el trasplante de órganos y la importancia de los cuidados dermatológicos en pacientes renales.

Además, se ha prestado especial atención en la humanización de la asistencia sanitaria y a la importancia de la prevención y detección precoz de la enfermedad renal, con iniciativas como Renalert, impulsada desde Alcer.