C-LM reivindica el liderazgo femenino en sostenibilidad y cooperación internacional en la jornada de la FIAP en Madrid

Archivo - La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha participado este jueves en Madrid en la jornada 'Talento público para el mundo. Pioneras, mujeres que abrieron las puertas de las instituciones', organizada por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) y las secretarías de Estado de Cooperación Internacional y de Función Pública, donde ha puesto en valor "el papel decisivo del liderazgo femenino en las instituciones para hacerlas más inclusivas, resilientes y eficaces".

Durante su intervención en la mesa redonda 'Talento público y aprendizajes para la igualdad', Gómez ha subrayado que "la igualdad de oportunidades y la promoción del talento femenino no solo son una cuestión de justicia social, sino una necesidad estratégica para afrontar con éxito los retos presentes y futuros", según ha informado la Junta por nota de prensa.

La consejera ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con este objetivo, asegurando que "el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa políticas públicas que favorecen la incorporación y el desarrollo profesional de las mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados, como el medioambiental o el de las emergencias, contribuyendo a generar referentes y a abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras".

Entre los ejemplos expuestos, Mercedes Gómez ha hecho referencia al programa internacional WTREX Quijota, celebrado por primera vez en España en abril de 2026 en Toledo y Ciudad Real, que ha situado a las mujeres en el centro de la formación especializada en la prevención y extinción de incendios forestales.

Esta iniciativa, que contó con la participación de 30 mujeres de 15 nacionalidades y diferentes ámbitos competenciales relacionados con la emergencia "demostró que la cooperación internacional, la formación técnica y el liderazgo femenino son herramientas clave para construir organizaciones más preparadas y diversas".

Asimismo, Gómez ha resaltado el papel del dispositivo regional INFOCAM, que participa en misiones internacionales en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación internacional y posicionando a Castilla-La Mancha como referente europeo en la gestión de emergencias.

En este contexto, ha recordado la participación de personal especializado del dispositivo en emergencias de países como Chile, Argentina, Perú, Canadá, Portugal, entre otros, y ha valorado el creciente protagonismo de las mujeres en estos ámbitos, señalando que "cada vez son más las profesionales que lideran equipos, coordinan operaciones y aportan conocimiento técnico en escenarios complejos, consolidando un modelo más inclusivo y representativo".

MUJERES INVESTIGADORAS EN EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

También en el ámbito de la investigación y la cooperación internacional, ha destacado los programas impulsados a través de ISFOC (Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración dependiente de la Consejería) que fomentan la formación de mujeres investigadoras en energías renovables, a través de la ONG Mujeres por África o la UNED, "apostando por la formación y el conocimiento como motor de cambio en importantes procesos productivos en sus respectivos países y como herramienta para la igualdad real".

En ambos casos de éxito, como ha recordado Gómez, el Gobierno regional ha reconocido dos años consecutivos en sus galardones anuales con motivo del Día de Castilla-La Mancha a estos proyectos, en 2025 a la investigadora marroquí Oumaima Abbou y en 2026 a dos bomberas forestales de Infocam, María Angeles Romero y Gloria Sánchez, precisamente por liderar el Woman Trex Quijota.

Para concluir, la titular de Desarrollo Sostenible que ha estado acompañada por el director de la FIAP, Francisco Tierraseca, ha afirmado que "apostar por el liderazgo femenino es apostar por un futuro más sostenible, más justo e innovador", reiterando que el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará trabajando para eliminar barreras, visibilizar el talento de las mujeres y promover su participación en todos los niveles de responsabilidad.

En esta mesa de debate se han presentado aprendizajes de género en proyectos de la FIAP, de la mano de Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado; la teniente coronel Verónica Guillén Malagón, Jefa del Área de Igualdad, Diversidad y DDHH de Guardia Civil; el comisario Javier de Pedro, Jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional y Marga Barceló Fontanals, Jefa de proyectos internacionales y cooperación al desarrollo de la Diputación de Barcelona.