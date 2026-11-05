C-LM reivindica en el VIII Café Trajineras en Tomelloso la participación regional en espacios de la UE

VIII Café Trajineras. - JCCM

CIUDAD REAL 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nazareth Rodrigo, ha participado este jueves en el VIII Café Trajineras, celebrado en el Mercado de Abastos de Tomelloso. Un encuentro centrado en el papel de la colaboración y el trabajo en red como motores de desarrollo social y económico.

En su intervención, Rodrigo ha destacado la importancia que estos principios tienen como herramienta para generar oportunidades y fortalecer territorios, indispensables también para afrontar los retos comunes de Europa, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La directora general de Asuntos Europeos ha puesto en valor la contribución de la economía social a la cohesión territorial y al desarrollo inclusivo, subrayando que los principios que inspiran iniciativas como el Café Trajineras coinciden con algunos de los grandes objetivos que actualmente impulsa la Unión Europea, como la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo de calidad y la lucha contra las desigualdades territoriales.

Rodrigo ha destacado también que muchos de los desafíos que afrontan hoy las regiones europeas, desde el reto demográfico hasta la inclusión laboral de colectivos vulnerables, requieren respuestas construidas desde la cooperación entre administraciones, entidades sociales, empresas y ciudadanía.

En este sentido, ha señalado que experiencias como las compartidas en este foro demuestran la capacidad de la sociedad civil para impulsar soluciones innovadoras y cercanas a las necesidades reales de las personas.

Asimismo, ha defendido la importancia de que regiones como Castilla-La Mancha participen activamente en los espacios de debate europeos, "aportando la experiencia acumulada por el tejido asociativo, las entidades del tercer sector y las organizaciones vinculadas a la economía social, que desarrollan una importante labor en materia de cohesión social y territorial."

Nazareth Rodrigo ha destacado que "la cooperación es uno de los pilares de la construcción europea. La participación de Castilla-La Mancha en espacios como el Comité Europeo de las Regiones permite compartir experiencias con otros territorios y acercar al tejido asociativo y social de la región oportunidades e iniciativas impulsadas desde Europa".

A su juicio, esa misma capacidad para trabajar en red es la que refleja el Café Trajineras.

Rodrigo ha defendido la construcción de una Europa basada en la cooperación entre territorios y la implicación activa de la sociedad civil, promoviendo soluciones compartidas a los desafíos económicos y sociales del presente y del futuro.

Bajo el lema 'Tejiendo red, colaborar para crecer', el encuentro ha reunido a representantes de entidades sociales, empresas de inserción y profesionales vinculados a la economía social para compartir experiencias y reflexionar sobre la importancia de la cooperación como herramienta para generar oportunidades y fortalecer los territorios.

Entre los participantes han estado Cristina Marín, directora de la Fundación Cadisla, así como como representantes de Nexo Solidario, empresa de inserción vinculada a la Fundación Nexo Empleo, organizadora de esta iniciativa.