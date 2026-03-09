C-LM renueva la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia

Archivo - Eutanasia. Muerte digna. Foto de archivo. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha designado a las personas integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de Castilla-La Mancha, nombramiento que se produce para los próximos cuatro años. Ocupará la Secretaría de dicha comisión Carolina Cabañas Cabañas, siendo María Luisa León Budia su suplente.

Así consta en la resolución de la Consejería de Sanidad que publica en su edición de este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que como personas con licenciatura o grado en medicina o en medicina y cirugía, una con formación en bioética y una especialista en psiquiatría han sido nombrados Raúl Carlos Cifuentes y Belén Sánchez Martín, siendo los suplentes Vicenta Carrizo Ibarra y Ana María Jiménez Pascual

Como personas licenciadas en derecho, especializadas en derecho sanitario y con formación en bioética han sido nombrados Ángel García Millán y Alicia Tajuelo Castilla. Los suplentes son María Martín Ayala y David Larios Risco.

Como persona especializada en psicología clínica, que desarrolla su trabajo en el ámbito de las enfermedades o padecimientos incurables ha sido designadosAgustín Sicilia Martín, y como suplente Beatriz Vallejo Sánchez.

La persona licenciada o graduada en medicina, que desarrolla su trabajo en el ámbito de las personas con enfermedades o padecimientos incurables para formar parte de este comisión será Vicente Andrés Luis, que será suplido por Agustina Moraleda Borlado.

En cuanto a las personas graduadas en enfermería, una que desarrolla su trabajo en el ámbito de las enfermedades o padecimientos incurables y una con formación en bioética han sido nombrados Sandra Ropero Lopesino y Francisco José Celada Cajal, siendo las sustitutas Amelia Magro Ruiz e Inmaculada Espinosa Justo.

Mientras, Juan Carlos Sáez Lara será la persona licenciada o graduada en Filosofía, con experiencia docente que forme parte de esta comisión, siendo sustituido por Jesús Payo de Lucas.

Por último, la persona procedente de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la atención de personas con enfermedades o padecimientos incurables integrante de dicha comisión será María Castillo Lasala, y su suplente, María Zalve Aranda.