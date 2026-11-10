C-LM reparte una ayuda de 500.000 euros entre Asaja y UPA para que desarrollen políticas públicas agrarias en la región

Archivo - Rueda de prensa del secretario general de Asaja, José María Fresneda y del de UPA, Julián Morcillo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a repartir una subvención de 500.000 euros entre las organizaciones agrarias de Asaja y UPA --250.00 euros para cada una-- para que desarrollen actividades de representación, interlocución y colaboración institucional en las políticas públicas agrarias de la región.

Así consta en el decreto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que publica en su edición de este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en el que se indica que esta ayuda tiene por objeto financiar, con cargo al ejercicio presupuestario 2026, el desarrollo de las actividades de representación institucional y colaboración con la Administración regional realizadas por sendas organizaciones durante el ejercicio 2025, en atención a su condición de organización profesional agraria más representativa en Castilla-La Mancha.

"La finalidad de esta ayuda es reforzar la participación efectiva de la entidad beneficiaria en la formación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas agrarias de Castilla-La Mancha, mejorar la interlocución del sector con la Administración autonómica y contribuir a la defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales de las personas titulares de explotaciones agrarias de la región", reza dicho decreto.

Las actuaciones subvencionables de estas entidades será la participación en órganos colegiados, consultivos, de asesoramiento o de interlocución en materia agraria.

También podrán cubrir con esta subvención la preparación, elaboración y presentación de propuestas, informes, observaciones y aportaciones en relación con disposiciones normativas, planes, estrategias y políticas públicas relacionadas con el sector agrario, y las actuaciones de representación, interlocución y defensa de los intereses de las personas agricultoras y ganaderas de la región ante la Administración regional y otras instituciones del ámbito autonómico.

La coordinación técnica y administrativa de la estructura regional necesaria para garantizar la implantación efectiva de la organización en Castilla-La Mancha y el desarrollo ordinario de las funciones de colaboración y representación institucional, y las actividades de asistencia, información y orientación a las personas asociadas y al sector agrario, en cuanto resulten directamente vinculadas a las funciones institucionales de representación y colaboración a que se refiere este decreto, también serán cubiertas con esta ayuda.

Todas estas actuaciones deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.