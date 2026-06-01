C-LM resolverá la próxima semana el plan de empleo que llegará a 6.400 personas de las cinco provincias

Archivo - El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha resolverá la próxima semana el plan de empleo que llegará a 6.400 personas de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha adelantado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, en su intervención durante la inauguración del 'Hotel Ogar' de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Un total de 6.400 empleos, ha dicho el presidente regional, "que van a estar vinculados al sector público en colaboración con ayuntamientos y entidades, que es clave sobre todo para esa gente que tiene muy difícil que le contraten en una empresa".

"Preferimos vincular el plan de empleo, es decir, que tengan trabajo y coticen", ha dicho García-Page, quien ha defendido que se trata de "una oportunidad extraordinaria para todos". "Cumplimos una función social y además también alimentamos la economía".