C-LM respalda el proyecto de planta de wolframio para que se instale "con todas las garantías" en polígono Puertollano

El vicepresidente segundo del Gobierno de C-LM, José Manuel Caballero. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha subrayado este miércoles que la Administración regional, en coordinación con el Gobierno de España, ha impulsado de forma decisiva las condiciones para que la planta de procesado y refinado de wolframio procedente de la mina El Moto de Abenójar se instale "con todas las garantías" en el polígono industrial La Nava de Puertollano.

En declaraciones a los periodistas durante un acto en Daimiel, Caballero ha avanzado que la empresa promotora de la mina de Abenójar visitará este jueves los terrenos del polígono industrial para supervisar la ubicación de este proyecto, que permitirá que el mineral extraído en la provincia de Ciudad Real se procese y genere riqueza en la comarca.

Según ha destacado el vicepresidente segundo, la actuación coordinada entre la Consejería de Economía y la Consejería de Medio Ambiente ha permitido ofrecer "todas las garantías" e incentivar la inversión privada en la zona, en una iniciativa que prevé la creación de unos 200 puestos de trabajo.

Asimismo, ha señalado que, en colaboración con el Gobierno de España, se han dispuesto las inversiones y subvenciones necesarias para que el Ayuntamiento acometa el acondicionamiento de los terrenos donde se ubicará la infraestructura industrial.

En este contexto, Caballero ha anunciado que en las próximas semanas se suscribirá un convenio entre el Ejecutivo autonómico, el Instituto de Transición Justa y el Ayuntamiento de Puertollano para ofertar entre 11 y 12 parcelas (que suman cerca de 33.000 metros cuadrados) orientadas al establecimiento de empresas auxiliares vinculadas a la actividad minera y de refinado.