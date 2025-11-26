C-LM responde a Montero que sus pretensiones sobre financiación pasan por unos "mínimos" de solidaridad e igualdad

La portavoz regional, Esther Padilla - JCCM
TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado este miércoles que las pretensiones del Ejecutivo castellanomanchego para acordar un nuevo sistema de financiación autonómica pasan por unos "mínimos" como son la igualdad y la solidaridad.
A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha reaccionado así después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya emplazado a las comunidades autónomas a rebajar sus propuestas de máximos para acordar la reforma del sistema.
"Sinceramente no sé a qué máximo se refiere", ha indicado la portavoz regional, quien ha añadido que Castilla-La Mancha lo que defiende es una financiación suficiente para garantizar los servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía y que ninguna comunidad autónoma tenga privilegios.
Por lo que ha asegurado la portavoz castellanomanchega que si para Montero esos son máximos, el Gobierno regional tiene un concepto diferente al respecto "porque para nosotros son mínimos" que pasan por "solidaridad e igualdad".
"Eso es lo que pedimos, igualdad entre todos los ciudadanos del territorio nacional y para nosotros", ha manifestado Padilla, quien ha añadido que Castilla-La Mancha no va a renunciar "a tener menos que nadie para que otros estén contentos con un acuerdo".
También se ha pronunciado sobre el hecho de que Montero haya dado de plazo hasta el primer trimestre de 2026 para presentar el nuevo modelo, para lamentar que se ponga un plazo y cuando va llegando se dé "la patada para adelante y se amplía otra vez".
"El anterior que nos dieron fue enero ahora ha sido marzo. No sé si cuando llegue marzo nos dirán que hay convocatorias electorales y por lo tanto ya no se puede plantear un cambio en el modelo de financiación", ha añadido Padilla.
En este punto, ha afirmado que para Castilla-La Mancha "es urgente" la nueva financiación autonómica y que "no es cuestión de echar los balones fuera, sino de sentarse a negociar conjuntamente con todas las comunidades autónomas y abordar un problema que hay en el conjunto de España y que afecta especialmente a las comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas".