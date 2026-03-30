C-LM roza los 58 millones de euros en Ayuda a Domicilio tras aumentar en dos millones su presupuesto en 2026

La viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el director general de Acción Social, Santi Vera. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a rozar en 2026 los 58 millones de euros de inversión en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tras incrementar en dos millones de euros el presupuesto destinado a esta prestación, una de las más cercanas, útiles y valoradas del sistema público de Servicios Sociales.

Así lo ha destacado este lunes el director general de Acción Social, Santi Vera, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha presentado el balance del servicio y los principales datos previstos para este año y en la que también ha estado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín.

Durante su intervención, Vera ha remarcado que este refuerzo económico permitirá alcanzar en 2026 los 5,5 millones de horas de atención en toda la región, 185.000 horas más que el año anterior, tal y como ya adelantara hace algunas semanas el propio presidente regional, Emiliano García-Page, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Detrás de cada incremento presupuestario no hay una cifra abstracta; hay más tiempo de atención, más acompañamiento, más apoyo a las familias y más tranquilidad para miles de hogares de Castilla-La Mancha", ha subrayado.

El director general ha incidido en que el Servicio de Ayuda a Domicilio "no es solo una partida presupuestaria", sino una herramienta esencial para que miles de personas, en su mayoría mayores, puedan seguir viviendo en su casa, en su pueblo y en su entorno con apoyos adecuados.

En este sentido, ha defendido que se trata de una prestación clave para favorecer la autonomía personal, reforzar la permanencia en el hogar y ofrecer una atención cercana y adaptada a las necesidades de cada persona.

UN 70 POR CIENTO MÁS DE FINANCIACIÓN DESDE 2015

Santi Vera ha puesto también el acento en la evolución del servicio durante la última década. Desde 2015, Castilla-La Mancha ha incrementado un 70 por ciento la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, al pasar de 34 millones de euros a casi 58 millones en 2026.

El director general de Acción Social ha valorado además el desarrollo de estas políticas sociales en los últimos diez años, asegurando que desde que gobierna el presidente García-Page en Castilla-La Mancha, se ha aumentado el presupuesto de ayuda a domicilio en 23 millones de euros y se han incorporado al servicio casi 48.000 personas más en toda la región, "lo que claramente hace ver la importancia de las políticas sociales en nuestra tierra, políticas que, como saben, fueron recortadas en el periodo 2011-2015. Políticas que, más allá de las cifras que les estoy dando, hacen que demos apoyo a mucha gente que lo único que quiere es seguir estando en su casa, en su entorno, con los suyos".

Además, el ejercicio 2025 se cerró con 39.202 personas beneficiarias del servicio y con más de 6.400 auxiliares sosteniendo esta prestación en toda la Comunidad Autónoma, unas cifras que reflejan tanto su dimensión social como su capacidad para generar empleo vinculado a los cuidados.

UNA HERRAMIENTA CLAVE FRENTE A LA DESPOBLACIÓN

Otro de los aspectos destacados por Vera ha sido la dimensión territorial del servicio. En la actualidad, el 69 por ciento de la Ayuda a Domicilio se presta en municipios en riesgo de despoblación, lo que convierte esta prestación en una herramienta de cohesión social y territorial, especialmente importante en una región como Castilla-La Mancha, marcada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

"Hablar de Ayuda a Domicilio es hablar de cuidados, de permanencia en el hogar, de un servicio que día a día llega a miles de ciudadanos y de ciudadanas de Castilla La Mancha, en su mayoría mayores", ha señalado el director general, que ha añadido que el SAD también genera empleo y contribuye a fijar población en las zonas más vulnerables demográficamente.

"Cuando una persona mayor puede seguir viviendo en su pueblo gracias a este recurso, estamos protegiendo su bienestar, pero también sostiene la vida en el medio rural y genera empleo de proximidad".

CONVENIOS CON 660 ENTIDADES LOCALES

El director general de Acción Social ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para garantizar el buen funcionamiento del servicio. En las próximas semanas, el Gobierno de Castilla-La Mancha firmará los convenios con 660 entidades locales, que son las que, junto a la Administración autonómica, permiten que la Ayuda a Domicilio llegue a todo el territorio con cercanía, eficacia y calidad en la atención.

Asimismo, ha recordado que, tal y como anunció el presidente regional, Emiliano García-Page, desde el pasado 10 de marzo los ayuntamientos que han solicitado ampliación de horas ya disponen de ellas. En total, se han incorporado más de 185.000 horas adicionales que, sumadas a las ya autorizadas, elevan a 5,5 millones el volumen total de horas del Servicio de Ayuda a Domicilio previstas para 2026.

Vera ha agradecido expresamente el trabajo conjunto con los ayuntamientos y con los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, al tiempo que ha reconocido la labor de esas más de 6.400 auxiliares que prestan atención diaria en los hogares de la región.

"Son las profesionales que convierten esta política pública en atención real y cercana, que día a día prestan el servicio en cada casa, y lo hacen con una profesionalidad intachable y con mucho cariño, sin el cual sería imposible atender a los ciudadanos de la región", ha concluido.