C-LM se sitúa en el escenario denominado bajo-medio respecto a las enfermedades respiratorias infecciosas

Archivo - Hombre tosiendo. - POCKETLIGHT/ISTOCK - Archivo

TOLEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha dado a conocer que en Castilla-La Mancha, actualmente, la tasa de incidencia de Infecciones Respiratorias en la semana 48 se sitúa en 772 casos por 100.000 habitantes, con estabilidad en las hospitalizaciones.

Hay que recordar que la tasa de síndrome gripal se sitúa en 6.433 casos por 100.000 habitantes en España, esto es lo mismo que sucedió en el pasado mes de enero, lo que evidencia el adelanto de la pandemia de gripe, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general ha explicado que "la diferencia está en que este año hemos aumentado en cuatro semanas el impacto de la gripe, pero incluso los últimos datos que teníamos a últimos de noviembre, correspondían con la primera semana de enero de la campaña anterior, es decir, tranquilidad, porque se está comportando exactamente igual que años anteriores".

Así Torres ha explicado que, con estos datos, Castilla-La Mancha se sitúa dentro de los cuatro escenarios dictados por el Ministerio, denominados como basal, bajo-medio, alto y muy alto, en el segundo, el bajo-medio.

El director general de Salud Pública ha recordado el buen funcionamiento de la campaña de vacunación frente a la gripe en este año, con un 54 por ciento de adhesión en las personas mayores de 60 años, animando a las personas que todavía no se han vacunado soliciten cita en su Centro de Atención Primaria.

Respecto a la Comisión de Salud Pública celebrada el pasado miércoles, Torres ha explicado que se acordó una serie de recomendaciones, relevantes a lo largo de todo el año, a las que se debe prestar especial atención durante la circulación estacional de virus respiratorios.

Así, se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica por parte de personas con síntomas respiratorios en espacios compartidos, profesionales que atiendan casos sintomáticos y a todo el personal, pacientes y acompañantes en áreas vulnerables (oncología, trasplantes, UCI).

En las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria se recomienda higiene respiratoria y de manos, ventilación adecuada en salas de espera y zonas comunes, circuitos internos de control en urgencias y consultas para separar pacientes sintomáticos.

Sobre datos de Covid y VRS, Torres ha destacado el impacto que tienen otros virus que también coinciden con el virus influenza de la gripe, "el SARS COV dos, tiene un porcentaje de impacto muy pequeño, de 1,5 por ciento y el virus respiratorio sincitial también tiene un 1,5 por ciento, incluso un poco por debajo de la media ponderada en que se encuentra España".

Para concluir, el director general de Salud Pública ha recalcado la importancia que tiene la prevención en el desarrollo de la epidemia de la gripe "en la vacunación, tenemos que insistir en que la población, si se aumenta el nivel de prevención con las vacunas y las medidas en higiene respiratoria y de manos, posiblemente podamos amortiguar el ascenso progresivo que estamos teniendo en la epidemia, pero vuelvo a repetir, que es una situación semejante a la que hemos pasado años anteriores".