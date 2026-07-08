C-LM supera los 940.000 euros de inversión en la residencia El Jardín de Higueruela para modernizar sus instalaciones

Visita a la residencia de mayores El Jardín de Higueruela. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este miércoles la residencia de mayores El Jardín de Higueruela, un centro público de la Junta de Comunidades en el que el Gobierno regional ha superado los 940.000 euros de inversión en distintas actuaciones de reforma, modernización, eficiencia energética y adquisición de equipamiento.

El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la alcaldesa de Higueruela, Isabel Martínez; el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero; la directora de la residencia, Alicia Navarro; el viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez; la directora general de Mayores, Alba Rodríguez, la delegada provincial de Bienestar Social, Antonia Coloma, entre otros representantes institucionales, y profesionales del centro, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Durante la atención a los medios, la consejera de Bienestar Social ha señalado que esta visita "representa muy bien el modelo de cuidados que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere seguir impulsando: cuidados cercanos, públicos, adaptados al territorio y capaces de permitir que las personas mayores vivan con dignidad, seguridad y calidad de vida".

García Torijano ha enmarcado esta visita en una jornada especialmente significativa para la provincia de Albacete, tras la inauguración del nuevo Centro de Referencia de Atención a Personas con Alzhéimer y otras Demencias de la capital. "Hoy unimos dos ideas que forman parte de una misma estrategia: crear nuevos recursos donde hacen falta y modernizar los que ya existen para cuidar mejor", ha afirmado.

El Jardín de Higueruela es un centro de titularidad pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dispone de 56 plazas residenciales y 10 plazas de centro de día. En la actualidad, el centro de día se encuentra ocupado en su totalidad y presta servicio no sólo a personas de Higueruela, sino también a usuarios de municipios cercanos como Montealegre y Corral-Rubio, con transporte adaptado.

La consejera ha destacado que este recurso "no sólo cuida dentro de sus paredes, sino que da cobertura a su entorno". En este sentido, ha recordado que la residencia está situada dentro del casco urbano, junto al Ayuntamiento, la biblioteca y un jardín municipal, lo que refuerza su integración en la vida social del municipio.

"El Jardín de Higueruela es un buen ejemplo de lo que significa cuidar en el medio rural: una residencia pública, de tamaño medio, cercana, integrada en la comunidad y con capacidad para ofrecer una atención más personalizada a las personas usuarias y a sus familias", ha señalado García Torijano.

El centro cuenta con 42 habitaciones, 14 dobles y 28 individuales, todas ellas con baño, y una superficie construida superior a 3.650 metros cuadrados. Su funcionamiento implica a 70 profesionales entre personal de la Consejería de Bienestar Social, personal sanitario del Sescam y personal de la entidad gestora.

MÁS DE 944.000 EUROS PARA MODERNIZAR EL CENTRO

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado en los últimos años 944.379 euros a actuaciones de mejora, reforma y equipamiento en la residencia El Jardín de Higueruela.

La intervención más importante ha sido la reforma integral de la envolvente, la cubierta y las ventanas del edificio, financiada con fondos FEDER de la Unión Europea, con una inversión superior a 756.000 euros y que, según García Torijano, va a permitir un ahorro energético estimado en un 60%. Esta actuación ha permitido mejorar el aislamiento térmico, impermeabilizar la cubierta, evitar goteras, actuar sobre la climatización y modernizar espacios esenciales del centro.

Además de esta obra principal, se han acometido otras actuaciones relevantes como la sustitución de suelos, mejoras en la instalación de agua caliente con nuevas placas solares y depósito estratificado, adquisición de equipamiento para cocina, instalación de televisores en las habitaciones, renovación de pasillos y zonas comunes y digitalización del centro a través del Plan de Autonomía Digital de la Junta.

Este proceso de digitalización ha incluido la implantación de un programa de gestión integral de residencias, pantallas digitales, ordenadores portátiles, tabletas y gafas de realidad virtual.

"Hoy no hablamos de una actuación aislada", ha recalcado la consejera. "Hablamos de una modernización progresiva, pensada para mejorar el confort, la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de las personas residentes".

RESIDENCIA, CENTRO DE DÍA Y AYUDA A DOMICILIO

Bárbara García Torijano ha subrayado que la residencia forma parte de una red local de cuidados más amplia, que incluye también el centro de día y el Servicio de Ayuda a Domicilio.

En 2026, el convenio de Ayuda a Domicilio de Higueruela contempla 6.253 horas de atención, con una cuantía total superior a 84.700 euros, de los que la Consejería de Bienestar Social aporta más de 64.000 euros.

La consejera ha destacado la evolución de este servicio desde 2015, cuando Higueruela contaba con 697 horas conveniadas, frente a las más de 6.200 actuales. "La atención a las personas mayores no se sostiene con un único recurso, sino con una red: apoyo en casa cuando la persona puede permanecer en su domicilio, centro de día cuando necesita acompañamiento durante parte de la jornada y residencia cuando las necesidades de cuidado son mayores", ha explicado.

En este sentido, García Torijano ha defendido que el modelo del Gobierno regional "es flexible, cercano y adaptado a cada persona y a cada territorio".

De su lado, Cabañero ha resaltado durante el recorrido por las instalaciones el esfuerzo realizado para seguir mejorando unos recursos que considera esenciales para garantizar el bienestar de las personas mayores en la provincia.

"Cuando hablamos de una residencia como ésta no os referimos únicamente de un edificio renovado; si no a calidad de vida, de tranquilidad para muchas familias y a la posibilidad de que las personas mayores puedan seguir viviendo cerca de sus raíces, de sus vecinos y de todo aquello que forma parte de su vida", ha comentado.

El presidente provincial ha felicitado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Higueruela por una actuación que, ha indicado, "refuerza un modelo de atención que apuesta por la cercanía y por ofrecer los mejores cuidados sin obligar a nadie a abandonar su pueblo".

Un modelo de atención que se construye en red Cabañero ha destacado que las residencias forman parte de una red mucho más amplia de recursos sociales que, trabajando de manera coordinada, permiten ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de las personas mayores.

Cabañero ha insistido en que actuaciones como la de Higueruela demuestran el valor de la colaboración entre administraciones para seguir fortaleciendo el Estado del Bienestar en el medio rural.

"Cada administración aporta desde sus competencias, pero lo importante es el resultado: que las personas vivan mejor. Cuando Ayuntamiento, Junta y Diputación remamos en la misma dirección, conseguimos que nuestros pueblos tengan más oportunidades y que sus vecinos y vecinas dispongan de servicios públicos cada vez mejores", ha afirmado.

El presidente provincial ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Albacete con un modelo de cuidados que combina recursos residenciales, atención domiciliaria, apoyo a las entidades sociosanitarias y políticas públicas orientadas a que envejecer en los pueblos siga siendo una opción real y digna para miles de personas.