C-LM supera por primera vez en su historia 4 millones de pernoctaciones hoteleras y apunta al "mejor año de su historia"

TOLEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha ofrecido datos al cierre de mes de noviembre con respecto a pernoctaciones hoteleras y recepción de turistas, apuntando que este 2025 y en los primeros once meses del año ya se han superado, por primera vez a estas alturas, las cuatro millones de noches en estancias, lo que hace indicar que 2025 será "el mejor año turístico de la historia".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Franco ha señalado que, además, las cinco provincias de Castilla-La Mancha crecen en este guarismo "a mayor ritmo que la media nacinal".

La región ocupa la "quinta posición en España" en pernoctaciones y la cuarta en recepción de turistas, a lo que Franco ha sumado hitos como que Guadalajara es la que más crece en los once primeros meses en pernoctaciones; y Albacete la que más hace lo propio en cuanto al número de viajeros.

"Todo apunta a cerrar 2025 como el mejor año turístico de la historia", ha exhibido la titular en la materia.