C-LM tendrá desde la próxima semana un sistema para mantener comunicación en grandes centros ante casos como el apagón

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha adquirirá la próxima semana un modelo de "garantía de comunicaciones" para mantener comunicados los grandes centros ante casos como el del apagón.

Así lo ha explicado este viernes el presidente de la región, Emiliano García-Page, durante la inauguración del Centro de Talento y Tecnología de Telefónica en Toledo, donde ha asemejado este sistema al antiguo concepto del "teléfono rojo".

García-Page ha explicado que la región ya contaba con uno de estos "modelos de reaseguro" pero ha reconocido que tuvo "elementales carencias".

"Tener que suspender operaciones o dejar de hacer transfusiones de sangre es de altísimo riesgo. Mejor aprender de los defectos", ha abundado.