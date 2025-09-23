C-LM tiene varios proyectos sobre la mesa para que el Santa Fe "siga siendo referente artístico" tras la marcha de Polo

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene "varios proyectos encima de la mesa" para acometer en el antiguo convento de Santa Fe de Toledo, tras la marcha del coleccionista Roberto Polo, aunque será el presidente regional, Emiliano García-Page, el que "determine" y el que diga la decisión final, que "se anunciará en su momento".

Así lo ha indicado, a preguntas de los medios este martes, la viceconsejera de Cultura, Carmen Teresa Olmedo, en la inauguración de la exposición 'Ciudad de Vascos', en el Museo de Santa Cruz de la capital regional, donde ha asegurado que tanto desde el servicio de Museos, como desde la Fundación Impulsa como desde todo el Gobierno se está "trabajando que el Santa Fe siendo un referente artístico".

"Dependiendo de la decisión final lo será en un sentido o en otro", ha agregado Olmedo, quien ha agradecido, no obstante, todas las propuestas "dispares" que les están llegando para dar uso a ese espacio, algunas que se han publicado y otras que ha recibido en su propio teléfono, donde "están llegando propuestas de todo tipo".

Propuestas que, a su juicio, demuestran "que en toda Castilla-La Mancha, pero especialmente en Toledo, hay una inquietud cultural tremenda y sobre todo que miran en todo momento por el bien de esta ciudad y por que Toledo sigue siendo un referente cultural", ha manifestado.

En cuanto a la retirada de la obra de Roberto Polo de Cuenca y Toledo, Carmen Teresa Olmedo ha detallado que "ahora mismo" están terminando de cerrar "diferentes flecos" con el coleccionista y sus representantes para la retirada de la obra, que será "paulatina". De hecho, espera que las obras se puedan ver en ambas ciudades hasta finales de año.

Las colecciones de Roberto Polo en Toledo y Cuenca abandonarán su ubicación en ambas ciudades tras un "acuerdo mutuo" entre el Gobierno regional y el coleccionista, debido a que las propuestas ya no generaban un aumento en el número de visitantes. A ello, como explicó el Gobierno regional la pasada semana, se suma además el deseo de Polo de exponer su obra en otros lugares y el de la Junta de mostrar nuevas colecciones artísticas en los espacios que había ocupado el mecenas.