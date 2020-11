C-LM trabaja "a contrarreloj" para ofrecer ayudas complementarias al sector del turismo, la hostelería y el comercio

TOLEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja "a contrarreloj" para ofrecer ayudas al sector del turismo, la hostelería y el comercio de la región.

"Vamos a esperar a ver cuáles son las medidas que adopta el Gobierno de España para el sector y en cualquier caso nosotros estamos trabajando en medidas complementarias como saben", ha sentenciado la consejera a preguntas de los medios.

Dicho esto, ha explicado que "de manera inminente" el Gobierno castellanomanchego va a poner en marcha las ayudas de mejora de la competitividad para el sector del turismo en su conjunto, es decir, hoteles, hostelería, bares y restaurantes, entre otros.

Además, ha recalcado que está "bastante avanzado" el desarrollo normativo "de lo que llamamos el bono de estímulo al sector del turismo a la comunidad autónoma".

Ha aprovechado estas palabras para animar a los castellanomanchegos a "redescubir" la región ya que la movilidad está restringida y no se puede viajar a las comunidades vecinas.

En el ámbito del comercio, el Gobierno regional también está trabajando en una línea para la mejora de la competitividad que verá la luz "en breve", ha dicho la Franco.

CERTIDUMBRE PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

De otro lado, la consejera ha defendido que el diálogo con el conjunto del tejido empresarial está siendo "permanente" desde el pasado mes de marzo, porque "lo que necesita el sector empresarial es certidumbre es momento de incertidumbre y estamos intentando trasladarles al máximo las decisiones que estamos adoptando como Gobierno".

Según ha manifestado, este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, definió "muy bien" a los empresarios de Guadalajara "el momento que estamos atravesando y es que en principio no se descartan medidas más duras si no somos capaces de doblegar la curva de contagios del COVID, pero sí que vamos a intentar mantener al máximo la normalización de la actividad para que la irrupción total de la actividad que está pasando ya en algunos países europeos, incluso está siendo demandada por algunas comunidades, no suponga una mayor lacra a la recuperación económica a la que estamos todos afrontando".

"Hay incertidumbre, pero como Gobierno estamos intentando mantener los canales de comunicación adecuados para mantener la máxima certidumbre en tiempos que están siendo complejos y donde la voluntad del Gobierno autonómico la resumía muy bien el presidente con ese mensaje de no descartamos medidas más duras pero vamos a intentar contener al máximo la normalización de la actividad", ha apuntado.