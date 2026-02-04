C-LM trabaja en una nueva red de comunicaciones satelital de emergencia en los centros de seguimiento y coordinación

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en la puesta en marcha de una "nueva red de comunicaciones satelital de emergencia" en los centros de seguimiento y coordinación operativa de las cinco provincias.

Esta red va a permitir garantizar la conectividad permanente ante situaciones extraordinarias de protección civil, como el apagón generalizado sufrido en España el pasado mes de abril de 2025, asegurando las comunicaciones entre el servicio 112 y los grupos intervinientes.

Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la inauguración de la jornada presencial organizada por Telefónica, 'Castilla-La Mancha Conecta: Digitalización y 5G para la transformación de la región, que se ha celebrado en el Centro Regional de Innovación Digital (CRID) de Talavera de la Reina.

Ésta, ha avanzado, es una de las tres grandes iniciativas para seguir mejorando la conectividad en Castilla-La Mancha. Otra de ellas pasa por garantizar la cobertura plena al cien por cien de la población, combinando conectividad vía satélite con infraestructuras de 5G y fibra óptica. En la actualidad, la fibra óptica llega ya a cerca del 98% de la población y el 96% de los ciudadanos y ciudadanas dispone de cobertura 5G.

El objetivo, ha continuado, es "eliminar definitivamente la brecha digital en las zonas rurales", asegurando el acceso a la red incluso en núcleos con muy pocos habitantes. Un avance significativo si se tiene en cuenta que en 2015 la fibra óptica "solo estaba presente en las capitales de provincia".

Dicho esto, ha indicado que la tercera iniciativa está directamente vinculada al contenido de la jornada y pasa por impulsar soluciones tecnológicas basadas en 5G que ofrezcan conexiones más rápidas, estables y con menor latencia.

Estas soluciones estarán orientadas a ámbitos especialmente sensibles como la sanidad, el medioambiente o la gestión de emergencias, con especial atención al medio rural.

Según el consejero, el Ejecutivo regional quiere llevar a cabo estas medidas "en este año". Un despliegue de tecnologías tan avanzadas como el 5G que requiere no solo el impulso de las administraciones, sino también el "empuje y el apoyo del sector privado tecnológico".

El consejero ha dicho que Telefónica se ha destacado como un referente en la colaboración público-privada para llevar la transformación digital a todos los ámbitos de la sociedad.

En este sentido, Ruiz Molina ha indicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la declaración como proyecto prioritario una importante actuación de Telefónica para extender la cobertura 5G en municipios de menos de 5.000 habitantes o habilitar servicios más avanzados en aquellos núcleos que ya disponen de ella, un servicio en "beneficio de la sociedad de Castilla-La Mancha".

Además, la compañía ha anunciado la puesta en marcha, en el primer cuatrimestre del año, de un Centro de Talento y Tecnología en Toledo, centrado principalmente en el desarrollo de soluciones basadas en 5G.

Estas actuaciones, ha dicho se alinean plenamente con la Estrategia Digital, puesta en marcha a través de la Agencia de Transformación Digital, y la Estrategia frente a la Despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha, que consideran la "conectividad un elemento imprescindible" para fijar población e impulsar la actividad empresarial en las zonas rurales.

COMPROMISO CON LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y EL DESPLIEGUE DEL 5G

En este marco, el titular regional de Transformación Digital ha reafirmado su compromiso con la conectividad digital y el despliegue del 5G como "herramienta fundamental" para acelerar la transformación digital, la innovación tecnológica y el desarrollo económico de la región, especialmente en las zonas rurales.

Ruiz Molina ha iniciado su intervención agradeciendo a la empresa de telefonía su invitación, y ha resaltado la importancia de la conectividad para el Gobierno de Emiliano García-Page, como un "instrumento clave para consolidar la cohesión territorial y el desarrollo económico regional".

Por ello, ha indicado que se ha apostado por "reforzar la red de infraestructuras para garantizar la conectividad", una potente red de autopistas digitales bien conectadas, que faciliten, por un lado, el acceso de la ciudadanía y las empresas a las nuevas tecnologías; y por otro, permitan un flujo rápido y seguro de los millones de datos que genera la actividad digital, tanto pública como privada.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la colaboración público-privada en el ámbito tecnológico y ha recordado que la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha contará con una inversión de 211 millones de euros en 2026. Un ejemplo de esta colaboración es el propio Centro Regional de Innovación Digital, que alberga a 18 multinacionales tecnológicas junto a partners regionales y que, tras más de cinco años de funcionamiento, ha convertido a Talavera de la Reina en una ciudad de referencia en el mapa digital de España, y sobre todo a Castilla-La Mancha.

Y para concluir, Ruiz Molina ha asegurado que todas las multinacionales tecnológicas que apuesten por la región encontrarán en el Gobierno regional "un aliado firme" para afrontar la transición digital necesaria para responder a los retos económicos y sociales del siglo XXI.

LA INVERSIÓN DE TALAVERA EN PROYECTOS DE SMARTCITY

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, que también ha participado en esta jornada ha destacado que la ciudad "no puede perder el tren de la digitalización," y por eso, el equipo de Gobierno va a invertir cerca de dos millones de euros en proyectos de Smartcity y Talavera Tecnológica gracias a los fondos EDIL.

El alcalde, ha apuntado que la tecnología 5G "está acelerando la competitividad de empresas y administraciones desde diferentes puntos de vista y durante la jornada se ha conocido un caso práctico de aplicación de 5G con dron, aunque en la actualidad se conocen más de 95 casos de uso.

Ha recordado que la presencia de la tecnología 5G en nuestra ciudad data del año 2018, cuando Telefónica seleccionó a Talavera de la Reina como una de las dos ciudades para implantar la tecnología 5G, junto a Segovia.

"La ciudad ya demostró que estaba preparada para convertirse en una referencia en el sector tecnológico que permite impulsar la atracción de inversiones en este ámbito y generar empleos cualificados y sostenibles en el tiempo".

AGENCIA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Por otra parte, el alcalde ha tendido la mano al consejero para avanzar con la Junta en la implantación de la Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha.

"Nosotros ya hemos dado los pasos visionando las parcelas donde pueda instalarse, algo que abordaremos próximamente, y espero que podamos tener buenas noticias para los talaveranos".

Tras recalcar el apoyo del Ayuntamiento a los más de 30 proyectos de innovación de Talavera Tecnológica, ha aprovechado su intervención en la jornada para invitar a Telefónica y a la Junta a brindar su apoyo a la Incubadora de Alta Tecnología.