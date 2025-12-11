C-LM urge a ejecutar el programa de medidas de la planificación del Tajo para garantizar un modelo sostenible

Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo. - JCCM

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado el cumplimiento del programa de medidas en la planificación del Tajo tanto en el actual Plan de Cuenca vigente como en el cuarto ciclo de planificación hidrológica de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en el que se está trabajando en estos momentos.

Así lo ha asegurado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, quien ha asistido este jueves en Madrid a la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) celebrada en su sede y donde se han presentado los avances en el desarrollo del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), ha informado la Junta en nota de prensa.

Montserrat Muro ha reiterado la importancia de que este proceso incorpore las necesidades y propuestas que Castilla-La Mancha va a presentar a los Esquemas de Temas Importantes (EpTi), en colaboración con los distintos sectores y agentes, "en un momento clave para el futuro del Tajo que requiere de un nuevo modelo de gestión en los embalses de Entrepeñas y Buendía".

A este respecto, ha recordado que desde la Agencia del Agua se está llevando a cabo una auditoría sobre el grado de cumplimiento del programa de medidas de las siete demarcaciones hidrográficas que afectan a la región y que, según ha remarcado, contemplan 6.500 medidas; especialmente de los ríos Tajo, Júcar, Segura y Guadiana que son las que más afectan a la región.

"Es ahí donde debemos centrar nuestros esfuerzos: en que esos planes se cumplan, que se financien las medidas propuestas y en que se respeten los intereses de Castilla-La Mancha", ha señalado la directora de la Agencia del Agua.

Muro ha defendido que el Gobierno regional tiene como objetivo "defender los intereses hídricos de nuestra región y garantizar un modelo justo y sostenible para el río Tajo, que permita el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños y garantice igualmente los del Tajo medio".

Tal y como ha explicado, "desde Castilla-La Mancha consideramos imprescindible que se aborde el cambio climático, lo que supone un programa de infraestructuras hidráulicas resilientes que tengan en cuenta tanto los usos de abastecimiento y regadío de la región como la sostenibilidad del Tajo", que depende de la ejecución de las seis sentencias judiciales sobre la aplicación real de caudales ecológicos y la modificación de las reglas de explotación del trasvase.

INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES Y CONEXIÓN SORBE-BORNOVA

Muro ha recordado que Castilla-La Mancha ya presentó distintas propuestas a los documentos iniciales como la exigencia de una mayor depuración de las aguas por parte de Madrid para garantizar la calidad del agua a su paso por la región y el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

Además, se detectaron una serie de carencias en los documentos iniciales como es el caso de que es necesario que se incluya específicamente que el trasvase Tajo-Segura genera un impacto sobre los recursos hídricos de la región y la planificación del Tajo debe considerarlo "ya que en la actualidad no se contempla", ha afirmado.

Otras propuestas tienen que ver con el establecimiento de reservas para el abastecimiento completo de todos los ramales, presentes y futuros, del sistema de abastecimiento de Llanura Manchega; así como la conexión Sorbe-Bornova, tras el incremento de demandas y garantía de las existentes en los sistemas dependientes de los embalses de Beleña y Alcorlo.

Igualmente se incorporaron propuestas de Salud Pública relativas a aguas de consumo, baño y regeneradas, y de la Consejería de Desarrollo Sostenible sobre los costes ambientales de la demanda del trasvase, la consideración de especies invasoras, como el mejillón cebra, sobre las masas de agua del río Tajo o la incorporación como zonas protegidas las aguas trucheras.

Durante la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo también se ha hecho balance de la situación hidrológica de la Demarcación, del Plan de Gestión del riesgo de Inundación y del Plan Especial de Sequía que se votará en el Consejo Nacional del Agua.