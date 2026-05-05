C-LM valora los datos de desempleo como "imagen de la robustez del mercado de trabajo" en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha valorado los datos del paro publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como "imagen de la robustez del mercado de trabajo" en la región.

Durante una atención a medios previa a la celebración del pleno del Consejo Regional de Formación Profesional, la titular de economía castellanomanchega ha destacado que ha que "remontarse hace 18 años para ver una cifra similar en lo que es la cifra del paro en la región", con "117.137 personas desempleadas en Castilla-La Mancha".

Para la consejera, "en un mes que tiene estacionalidad positiva", muestra "un ritmo de crecimiento en el empleo", destacando la cifra interanual de "21.400 nuevos empleos".

Patricia Franco ha reivindicado que gracias a estas cifras, Castilla-La Mancha se sitúa como "la quinta comunidad autónoma de todo el país, con mayor crecimiento en el empleo en el último año", así como "la tercera comunidad autónoma, a su vez, en descenso de paro". "Hay muy pocas comunidades autónomas que estén en las primeras posiciones en los dos niveles, descenso de paro y aumento de la afiliación", ha señalado.

Asimismo, ha valorado la cifra de altas en la seguridad social, señalando que se trata de la primera ocasión en la que "un mes de abril supera la barrera de las 80.000 personas afiliadas".

"Tiene también su importancia, porque, como saben, por los datos de la EPA que hemos conocido recientemente, estamos en máximos niveles de población activa", ha planteado, celebrando que el mercado laboral de la región es capaz de "asumir a través de la generación del empleo las perspectivas de muchísima gente que se anima a seguir formando parte de la población activa en nuestra comunidad autónoma".