C-LM valora el incremento de la financiación estatal de dependencia como un avance de corresponsabilidad institucional

Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. - JCCM

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado positivamente la propuesta presentada este lunes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para incrementar la financiación estatal del denominado nivel acordado, al considerar que supone un avance hacia una mayor corresponsabilidad institucional en el sostenimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La propuesta, que deberá completar su tramitación y obtener los respaldos parlamentarios necesarios, permitiría que Castilla-La Mancha recibiera 47,1 millones de euros destinados a reforzar la financiación del sistema, ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha señalado que este incremento "supone un paso en la buena dirección y responde a una reivindicación que Castilla-La Mancha viene defendiendo desde hace muchos años".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional lleva más de una década reclamando una participación equilibrada del Estado en la financiación de la dependencia, al tiempo que ha continuado reforzando el sistema con recursos propios para garantizar la atención a las personas. "Siempre hemos luchado y peleado por esa financiación justa que se merece nuestra Comunidad Autónoma", ha recordado.

RECURSOS PROPIOS

Desde 2015 el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 9.500 millones de euros a las políticas de Bienestar Social y, solo en 2026, el presupuesto destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcanza los 692 millones de euros, lo que supone un incremento del 86% respecto a 2015.

Actualmente, Castilla-La Mancha atiende a más de 82.000 personas en situación de dependencia, a un ritmo de 25 nuevas prestaciones y servicios activos cada día. Solo en los seis primeros meses del año se han incorporado 4.500 nuevas prestaciones, alcanzando ya las 123.000 prestaciones y servicios en el conjunto de la región, y ha duplicado el número de personas atendidas en residencias con financiación pública desde 2015.

Además, durante la última década, más de 10.000 personas mayores o dependientes se han incorporado a una plaza residencial con financiación regional y, en la actualidad, aproximadamente el 80% de las plazas residenciales de Castilla-La Mancha cuentan con financiación pública.

Estos datos, ha destacado García Torijano, sitúan a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayor cobertura pública residencial y con uno de los sistemas de dependencia más sólidos del país. "Lo hacemos a un ritmo ágil para que los ciudadanos tengan una valoración de los expedientes rápido, que puedan tener cuanto antes sus prestaciones o las atenciones que necesitan para sus cuidados", ha señalado.

CONTINUAR AVANZANDO HACIA EL 50 POR CIENTO

La consejera ha subrayado que este incremento de financiación supone un paso adelante, aunque ha insistido en la necesidad de seguir reforzando la corresponsabilidad financiera entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

"Es un momento muy significativo, con una aportación económica muy importante, aunque tenemos un reto por delante porque desconocemos cuál será la evolución de la generación de nuevas situaciones de dependencia en los próximos años", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que Castilla-La Mancha ha sostenido durante años el sistema con recursos propios para asegurar la atención a las personas, al tiempo que ha defendido que este avance debe consolidarse con un modelo de financiación suficiente y estable.

"En Castilla-La Mancha esta cuestión nos preocupa especialmente porque recordamos las consecuencias de políticas anteriores, cuando se recortaron el nivel mínimo y el nivel acordado de financiación de la dependencia. Por eso valoramos este avance: si no celebramos este incremento y seguimos avanzando en esa dirección, será muy difícil garantizar la sostenibilidad del sistema y seguir ampliando derechos en el futuro".

Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha continuará reclamando al Gobierno de España el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes con la Comunidad Autónoma, al considerar que reconocer este avance es plenamente compatible con seguir defendiendo los intereses de la región. "No vale con que hoy tengamos financiación y mañana nos la retiren. Las prestaciones y los derechos son siempre y no dependiendo del color político que esté en el Gobierno de España".

Finalmente, García Torijano ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha de continuar fortaleciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ampliando derechos y garantizando una atención pública de calidad a las personas mayores, a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad.